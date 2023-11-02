سفارة الإمارات في لاهاي تصدر تنبيهاً مهماً للمواطنين في هولندا

أهابت سفارة دولة الإمارات في لاهاي بمواطني الدولة المتواجدين في مملكة هولندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "سياران".

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

أعلنت معظم الدول الواقعة في شمال غرب أوروبا حالة تأهب قصوى أمس الأربعاء تحسباً لوصول العاصفة سياران التي يتوقع أن تتسبب برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وأصدرت مقاطعات فينيستير وكوت دامور ومانش الفرنسية عند منتصف الليل تحذيراً أحمر هو الأعلى، وفق وكالة الأرصاد الوطنية الفرنسية "ميتيو فرانس"، إضافة إلى مقاطعتين ستوضعان تحت التحذير الأقصى لحصول فيضانات.

وستكون 17 مقاطعة على طول الساحل الفرنسي، من منطقة جيروند إلى شمال أوت دو فرانس، في حالة تأهب برتقالي من الفئة الأدنى.

وفي بريطانيا، توقع مكتب الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في بعض المناطق وهبوب عواصف تبلغ سرعتها من 95 إلى 110 كلم في الساعة على طول الساحل الجنوبي للبلاد.

وحذر خبير الأرصاد الفرنسي فرانسوا من أن تحمل سياران رياحا تصل سرعتها إلى 170 كلم في الساعة، لا سيما على سواحل بريتاني ونورماندي في الشمال الغربي لفرنسا.





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