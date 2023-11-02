البحرين تعيد سفيرها من إسرائيل وتوقف العلاقات الاقتصادية معها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مجلس النواب في مملكة البحرين
أن السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية معها .
وقال المجلس ، وفق ما نشرته صحيفة "الأيام" البحرينية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس:" يأتي ذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه الملك
في جميع المؤتمرات والمناسبات".
وأكد المجلس أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والاجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".
وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية ، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.
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