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البحرين تعيد سفيرها من إسرائيل وتوقف العلاقات الاقتصادية معها

11/2/2023 9:24:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مجلس النواب في مملكة البحرين
أن السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية معها .

وقال المجلس ، وفق ما نشرته صحيفة "الأيام" البحرينية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس:" يأتي ذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه الملك
في جميع المؤتمرات والمناسبات".

وأكد المجلس أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والاجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية ، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

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