بشرط جزائي مليار يورو..ريال مدريد يجدد عقد رودريغو حتى 2028

جدد ريال مدريد عقد مهاجمه رودريغو جويس حتى صيف 2028، وفقاً لتقارير محلية.

وقال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رودريغو وقع على العقود الجديدة، وسيتم الإعلان الرسمي اليوم.

وكان من المفترض أن ينتهى العقد الحالي لرودريغو جويس مع ريال مدريد في صيف 2025.

ومن واقع العقد الجديد سيستمر رودريغو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وانضم رودريغو لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

وخاض رودريغو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.

كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليغا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

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