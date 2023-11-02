بشرط جزائي مليار يورو..ريال مدريد يجدد عقد رودريغو حتى 2028

(MENAFN
- Al-Bayan)
جدد ريال مدريد عقد مهاجمه رودريغو جويس حتى صيف 2028، وفقاً لتقارير محلية.
وقال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رودريغو وقع على العقود الجديدة، وسيتم الإعلان الرسمي اليوم.
وكان من المفترض أن ينتهى العقد الحالي لرودريغو جويس مع ريال مدريد في صيف 2025.
ومن واقع العقد الجديد سيستمر رودريغو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.
وانضم رودريغو لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.
وخاض رودريغو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.
كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليغا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02112023000110011019ID1107360818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.