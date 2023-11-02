تعد النسخة الأكبر في تار يخه .. «معرض دبي للطيران» ينطلق بدورته الثامنة عشرة 13 نوفمبر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تعد النسخة الثامنة عشرة من“معرض دبي للطيران” التي تقام في مطار دبي وورلد سنترال (DWC) فرصة لاستضافة الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير على صعيد عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

ويركز معرض دبي للطيران هذا العام على مستوى التطور الكبير فيما يتعلق بالنمو والابتكار في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في مختلف القطاعات ذات الصلة.. ويوفر منصة عالمية المستوى لتعزيز أوجه التعاون والتقدم التكنولوجي والابتكار.

ويحظى هذا الحدث الهام بدعم العديد من الجهات البارزة في القطاع وتشمل مطارات دبي وهيئة دبي للطيران المدني ووزارة الدفاع ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ووكالة الإمارات للفضاء.

وتعد قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من أبرز القطاعات المساهمة في نمو الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، ويشارك أكثر من 1400 شركة عارضة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عديدة تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع وتهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.

ويعد جناح الفضاء الذي يستضيفه المعرض بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، أحد أبرز ملامح الفعالية هذا العام ويشهد للمرة الأولى مشاركة كل من مركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وغيرها من الجهات الأخرى، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين قطاعي الفضاء والطيران للمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع الطيران.

ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 مجموعة من المؤتمرات بمشاركة أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي الذي يرتقي بمستوى الحوار في المجالات الرئيسية للقطاع والتي تشمل الاستدامة، والنقل الجوي، والذكاء الاصطناعي، وطيران رواد الأعمال، وغيرها من المواضيع الأخرى. وذلك بهدف تعزيز فرص التواصل بين الحضور والمشاركين في المعرض، وذلك بما ينسجم مع مكانته باعتباره يجسد منصة دولية رائدة لأصحاب الأعمال لتعزيز الفرص نحو تشكيل مستقبل القطاع.

وتشمل الفعاليات التي يتخللها المعرض، تقديم عروض يومية لـ 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم تشمل عروضاً جوية وبرية.

وتعد العروض الجوية من أكثر العروض شعبية لدى الشركات المصنعة في القطاع كونها تتيح لها الفرصة لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة في المعرض.

ووفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 27.3% في حركة السفر خلال شهر أغسطس مقارنة بالعام السابق، بينما على مستوى العالم، سجلت نسبة حركة السفر 96% من مستويات ما قبل الجائحة.

وأعلنت مطارات دبي أنها استقبلت 41.6 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2023، بزيادة تصل إلى 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مدفوعة بارتفاع بنسبة 43% في حركة السفر خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتعكس مشاركة شركات الطيران الإقليمية والدولية في المعرض النمو والتحول القوي الذي يشهده قطاع الطيران فحسب التقرير المالي الصادر عن مجموعة الإمارات للسنة المالية 2022/ 2023، فإن طيران الإمارات حققت العام الأعلى ربحية على الإطلاق بأرباح بلغت 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار) .

ومن جانبها أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن تسجيلها ربحا قياسيا في الأعمال التشغيلية الأساسية بلغ 296 مليون دولار أمريكي وذلك في النصف الأول من العام 2022 .

بدورها أعلنت بيوند، أول شركة طيران فاخرة للسفر الترفيهي في العالم، عن تحقيق أرباح تشغيلية أساسية قياسية خلال العام الجاري، ما يعكس انتعاش سوق الترفيه الفاخر.

وكشف تقرير مجموعة الخطوط الجوية القطرية لعام 2022/2023 عن نتائج استثنائية خلال العام بأرباح وصلت إلى 21 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق فيما كشفت مجموعة الخطوط الجوية السعودية مؤخراً عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية، وذلك كجزء من استراتيجيتها الشاملة لدعم تطور قطاع الطيران.

وقال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بيوند": "يسرنا المشاركة في معرض دبي للطيران لاستعراض أحدث طائراتنا الرائدة في قطاع الطيران، لنوفر من خلالها تجارب سفر استثنائية في سوق السفر الترفيهي، وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا وخطط الشركة الاستراتيجية.. كما تعد هذه بداية مسيرتنا كأول شركة طيران فاخرة في العالم، ونتطلع إلى الاحتفاء بهذا الإنجاز مع شركائنا في القطاع خلال مشاركتنا بالمعرض".

وفي هذا الصدد قال معالي إبراهيم العمر، مدير عام مجموعة الخطوط السعودية: "نحن الآن في مرحلة استثنائية في تاريخ المجموعة، إذ أن طرح الهوية الجديدة لعلامتنا التجارية هو أكثر من مجرد تغيير وتطور لهويتنا البصرية، بل هي أيضاً بمثابة احتفال بكل ما حققناه حتى الآن".. وأضاف :"نلتزم بتوسيع أسطول المجموعة إلى 318 طائرة وتسيير رحلات إلى 175 وجهة".

وقال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بيوند": "يسرنا المشاركة في معرض دبي للطيران لاستعراض أحدث طائراتنا الرائدة في قطاع الطيران، لنوفر من خلالها تجارب سفر استثنائية في سوق السفر الترفيهي، وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا وخطط الشركة الاستراتيجية، كما تعد هذه بداية مسيرتنا كأول شركة طيران فاخرة في العالم، ونتطلع إلى الاحتفاء بهذا الإنجاز مع شركائنا في القطاع خلال مشاركتنا بالمعرض".





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