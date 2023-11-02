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حمدان بن محمد: دبي هي مدينة المستقبل الرقمي العالمي

11/2/2023 9:24:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي هي مدينة المستقبل الرقمي العالمي.


جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لمتابعة أحدث المشاريع والمبادرات.


وأطلق سموه
"برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" بهدف أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية:

وقال سموه: بحلول 2033 نستهدف تعزيز
مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو مليار دولار سنوياً وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة.

كما اعتمد سموه 3 مشاريع جديدة ضمن "استراتيجية دبي للميتافيرس".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "ترأست اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لمتابعة أحدث المشاريع والمبادرات، وأطلقنا "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" وهدفنا أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية وبحلول 2033 نستهدف تعزيز
مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو مليار دولار سنوياً وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة، كما اعتمدنا 3 مشاريع جديدة ضمن "استراتيجية دبي للميتافيرس" ... دبي هي مدينة المستقبل الرقمي العالمي".

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