حمدان بن محمد: دبي هي مدينة المستقبل الرقمي العالمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي هي مدينة المستقبل الرقمي العالمي.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لمتابعة أحدث المشاريع والمبادرات.
وأطلق سموه
"برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" بهدف أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية:
وقال سموه: بحلول 2033 نستهدف تعزيز
مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو مليار دولار سنوياً وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة.
كما اعتمد سموه 3 مشاريع جديدة ضمن "استراتيجية دبي للميتافيرس".
ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "ترأست اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لمتابعة أحدث المشاريع والمبادرات، وأطلقنا "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" وهدفنا أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية وبحلول 2033 نستهدف تعزيز
مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو مليار دولار سنوياً وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة، كما اعتمدنا 3 مشاريع جديدة ضمن "استراتيجية دبي للميتافيرس" ... دبي هي مدينة المستقبل الرقمي العالمي".
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