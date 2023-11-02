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البحرين تعلن سحب سفيرها من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية

11/2/2023 9:13:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) المنامة/PNN- أعلنت البحرين مغادرة السفير الإسرائيلي البلاد بالإضافة إلى عودة السفير البحريني من إسرائيل، بحسب بيان نشره مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس.

وأكد مجلس النواب البحريني وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، "تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "يؤكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وكانت الأردن قد أعلنت، أمس الأربعاء، بأن وزارة الخارجية استدعت السفير الأردني في تل أبيب فورًا، إلى جانب رفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في بيان سابق، بأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجّه بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها للمملكة.

يأتي ذلك، بحسب الوكالة، "تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما يهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

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