الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد في القدس ويعتقل مرضى من قطاع غزة

وقال شهود عيان من داخل المستشفى لمراسلنا إن قوات الاحتلال حاصرت المقاصد ومنعت المتواجدين فيه من الخروج، قبل ان تقتحم قسما مخصصا للمرضى الذين انهوا علاجهم من قطاع غزة، واعتقلت عددا من المتواجدين داخله ومن قسم الطوارئ في المستشفى.

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