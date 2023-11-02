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الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد في القدس ويعتقل مرضى من قطاع غزة

11/2/2023 9:13:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان من داخل المستشفى لمراسلنا إن قوات الاحتلال حاصرت المقاصد ومنعت المتواجدين فيه من الخروج، قبل ان تقتحم قسما مخصصا للمرضى الذين انهوا علاجهم من قطاع غزة، واعتقلت عددا من المتواجدين داخله ومن قسم الطوارئ في المستشفى.


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