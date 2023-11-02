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العثور على جثماني شهيدين لبنانيين في منطقة الوزاني جنوب لبنان

11/2/2023 9:13:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن السلطات اللبنانية عثرت على العثور على جثماني شهيدين لبنانيين في منطقة الوزاني جنوب لبنان اليوم الخميس، بعدما قتلتهما القوات الإسرائيلية بالرصاص في منطقة قريبة من الحدود.

وقالت الوكالة، التي لم تنسب تقريرها إلى مصدر، إنهما "كانا يرعيان قطيعهما بالقرب من نهر الوزاني عندما تعرضا لإطلاق النار".

وذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن الراعيين من قرية الوزاني الحدودية اللبنانية ويبلغ أحدهما من العمر 20 عاما والآخر 21 عاما.

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أمس الأربعاء، إن الجيش اللبناني طلب مساعدتها في إجلاء شخصين أصيبا في المنطقة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي علق إطلاق النار من أجل السماح للجيش اللبناني واليونيفيل بإجراء عملية بحث، لكن تم تأجيل البحث حتى صباح اليوم الخميس، بسبب الظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة.


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