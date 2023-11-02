(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن السلطات اللبنانية عثرت على العثور على جثماني شهيدين لبنانيين في منطقة الوزاني جنوب لبنان اليوم الخميس، بعدما قتلتهما القوات الإسرائيلية بالرصاص في منطقة قريبة من الحدود.
وقالت الوكالة، التي لم تنسب تقريرها إلى مصدر، إنهما "كانا يرعيان قطيعهما بالقرب من نهر الوزاني عندما تعرضا لإطلاق النار".
وذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن الراعيين من قرية الوزاني الحدودية اللبنانية ويبلغ أحدهما من العمر 20 عاما والآخر 21 عاما.
وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أمس الأربعاء، إن الجيش اللبناني طلب مساعدتها في إجلاء شخصين أصيبا في المنطقة.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي علق إطلاق النار من أجل السماح للجيش اللبناني واليونيفيل بإجراء عملية بحث، لكن تم تأجيل البحث حتى صباح اليوم الخميس، بسبب الظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة.
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