العفو الدولية: إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور في غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- أكدت منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية: " لقد فحصنا مقاطع فيديو تظهر قذائف مدفعية من الفسفور الأبيض وهي تنفجر فوق غزة ولبنان. تحدثنا مع الأطباء الذين عالجوا تسعة ضحايا في جنوب لبنان. الأدلة لا يمكن دحضها".

وأشارت روفيرا، إلى أن إسرائيل، وكذلك حركة حماس الفلسطينية "المتطرفة"، لا تلتزم بالقانون الدولي أثناء الأعمال القتالية.

وقالت روفيرا إن الجيش الإسرائيلي ينفذ "قصفا عشوائيا وغير متناسب أدى إلى مقتل آلاف الأطفال".

وأضافت: "يثير الدهشة تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة كارثة وأزمة إنسانية بهذا الحجم".

وشددت على الحديث يجري حاليا عن واحدة من "أكثر النزاعات كثافة وفتكا في الذاكرة الحديثة".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في غزة.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة خلال قصف القطاع. وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إلى أن حكومة بلاده أرسلت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها القوات الإسرائيلية باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض خلال قصف المناطق الحدودية.