الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الإمام الحسين الإيرانية تصل جنوب لبنان لمساعدة حزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات لواء الإمام الحسين الإيرانية بقيادة المدعو ذي الفقار وصلت الى جنوب لبنان لمساعدة حزب الله".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بعد سلسلة الإخفاقات التي مني بها حزب الله في تحقيق إنجاز ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وصلت الى جنوب لبنان ميليشيا لواء الإمام الحسين الإيرانية بقيادة المدعو ذي الفقار، والتي أسست في الأصل في سوريا لتقديم المساعدة للمحور الايراني في السنوات الأخيرة إلى جنوب لبنان لتقديم المساعدة لحزب الله".

وتابع أدرعي، "وقد دخلت في مواجهة مع جيش الدفاع على الحدود اللبنانية في الأسابيع الأخيرة، وتشارك في الاعتداءات الهجومية على السيادة الإسرائيلية".

وأردف في بيانه أن "حزب الله وميليشيا لواء الإمام الحسين يجران لبنان لدفع ثمن باهظ من أجل حماس-داعش".

وشدد أدرعي أن "جيش الدفاع على أتم الاستعداد للرد بقوة على كل من يحاول المساس بسيادة الدولة ​​في الشمال".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أن إسرائيل تستخدم "ذخائر الفوسفور الأبيض في اعتدائها على الحدود اللبنانية"، وأوعزت الخارجية اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي بتقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدامها الفوسفور الأبيض ضد لبنان.

كما أكدت منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.