“هآرتس”: نتنياهو يمنع إغلاق قناة الجزيرة خوفا من الإضرار بالوساطة القطرية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الأربعاء، إن المستوى السياسي في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يمنع إغلاق قناة الجزيرة، "خوفا من الإضرار بالوساطة القطرية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن "المستوى السياسي لا ينوي السماح في هذه المرحلة، بالتحرك لوقف نشاط قناة الجزيرة، التي تعرضت لانتقادات من العديد من أعضاء الكنيست منذ بداية الحرب".

وأضافت: "السبب بحسب المصادر نفسها، هو أنهم لا يريدون تخريب جهود الوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة حماس، المنخرطة حاليا في إطلاق سراح المختطفين (الإسرائيليين) من القطاع".

وتابعت: "في الأسابيع الأخيرة، أرسل مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون، رسائل إلى قطر، للتخفيف من حدة تقارير القناة، التي تعتبر قناة ذات أجندة مناهضة لإسرائيل".

ووافق "الكابينت" (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر)، على أنظمة طوارئ تسمح للحكومة بإغلاق القنوات الإخبارية، التي يعتقد المسؤولون الأمنيون أنها تضر بأمن إسرائيل، وفق الصحيفة.

وفي وقت سابق الأربعاء، جرت مناقشة هذه القضية في الجلسة العامة للكنيست (البرلمان)، وقال أعضاء الكنيست "عوديد بورير" (إسرائيل بيتنا)، و"إيريز مالول" (شاس)، و"زئيف إلكين" (المعسكر الرسمي)، من بين آخرين، إنه يجب إغلاق القناة "في أقرب وقت ممكن".

والأربعاء، حث نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي قطر، على استخدام نفوذها للتوسط في الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك في رسالة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

والثلاثاء، حذرت الخارجية القطرية من أن توسيع إسرائيل هجماتها في غزّة لتشمل أهدافا مدنية "يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 12 شخصا من عائلة وائل الدحدوح مراسل قناة "الجزيرة" الفضائية، من بينهم زوجته وابنه وابنته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه، في مخيم النصيرات وسط القطاع.​​​​​​​