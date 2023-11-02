53 مواطنا أجلوا من غزة يصلون المملكة

(MENAFN
- Amman Net) وصلت طائرة عسكرية ظهر الخميس مطار ماركا العسكري قادمة من مصر تحمل 53 أردنيا أجلوا من قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، تسيير الأردن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في مصر، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وبحسب الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، فإن الطائرة ستصل إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الخميس.
وأوضح القضاة في بيان، أن 53 مواطناً أردنياً سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف القضاة أن 196 مواطناً أردنياً تم استقبالهم، مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة الدولي.
وأشار إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهاً إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وأكد القضاة أن المملكة مستمرة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، مجدداً دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني:
- [email protected]
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