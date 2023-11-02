سعادة سيف محمد المدفع: يوم العلم مناسبة وطنية تتجسد فيها مشاعر الوحدة والولاء والانتماء لوطننا

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- Misbar Communications) أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية مهمة تتجسد فيها مشاعر الوحدة والولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الحكيمة بما يؤكد تلاحمنا ويعكس عمق احترامنا لعلمنا رمز وحدتنا، مشيراً إلى أن الشعور بالفخر والاعتزاز هو الذي يسمو في وجداننا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، بشموخ علم الإمارات تجسيداً لما وصل إليه وطننا من مجد وعلو، بفضل جهود قيادتنا الحكيمة في بناء دولة استطاعت أن تحقق خلال سنوات قليلة إنجازات عالمية على كافة المستويات ليغدو علم دولتنا عنوان المجد ورمز العزة والكرامة.
وأشار سعادة المدفع إلى أن الاحتفال بيوم العلم يعد مناسبة وطنية ستقف دوماً شاهدة ومعبرة عن أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن والالتزام بمواصلة العمل بجد وإخلاص ليبقى علم دولة الإمارات خفاقاً عالياً، حيث تجتمع في هذا اليوم سواعد أبناء شعب الإمارات تحت علم الإمارات متمسكين بالمبادئ النبيلة النابعة من هويتنا وثوابتنا الوطنية وتطلعنا للمستقبل المزدهر، مجددين عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الحكيمة ومؤكدين العزم على مواصلة العطاء وبذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة الإنجاز والتميز في جميع الميادين والمجالات وترسيخ مكانة الدولة الرائدة إقليمياً وعالمياً، ليبقى علمنا شامخاً في سماء الإنجازات ووطننا عزيزاً وقوياً بما نحققه من تقدم وحضارة.
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