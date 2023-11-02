سعادة عبدالله سلطان العويس: يوم العلم مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات ماضينا المجيد ومستقبلنا المشرق

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- Misbar Communications) أكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تعكس أسمى معاني الوحدة والوفاء والانتماء للوطن والقيادة الحكيمة وللقيم التي إرساها الآباء المؤسسين، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم الوطني إنما هو احتفالاً بإنجازات عظيمة نقف فيها وقفة عز وشموخ، نستذكر من خلالها تاريخنا المجيد، ونرنو بهاماتنا فخراً وعزةً وثقةً بحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق الذي تصنعه قيادتنا الحكيمة بعزيمتها التي لا تلين وبرؤيتها الاستشرافية النيرة، لتبقى راية الوطن شامخة خفاقة عالياً ولتواصل دولتنا خطواتها الواثقة نحو تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الريادة العالمية في جميع القطاعات.
وقال سعادة عبدالله سلطان العويس: نهنئ قيادتنا الحكيمة وشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بهذا اليوم الوطني الذي تتعمق فيه قيم الوطنية وروح الاتحاد ومبادئه السامية، وتسمو فيه مشاعر الفخر والعزة بهويتنا وانتمائنا لوطننا الذي أصبح نموذجاً عالمياً في الإنجاز، والطموح الذي لا حدود له، والعزيمة والإرادة والتصميم على التميز والإبداع والإنجاز.
وأضاف سعادة العويس: إن مشاركة غرفة الشارقة بهذه المناسبة الوطنية، يأتي انطلاقاً من فخرها واعتزازها بوطننا المعطاء، وحرص من الغرفة على تعزيز معاني الوطنية وتجديد العزم والعهد للوطن والقيادة الحكيمة على مواصلة مسيرة العمل بكل عزيمة وإصرار لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم لوطننا وليبقى علم الإمارات شامخاً في ميادين النهضة والتقدم.
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