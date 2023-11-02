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الأونروا تعلن استشهاد 70 من موظفيها منذ بدء عملية طوفان الاقصى

11/2/2023 9:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استشهاد 70 من موظفيها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 70 من معاونيها في قطاع غزة استشهدوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داعية مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

وأوضحت الوكالة الأممية استشهاد أكثر من 70 من معاونيها "مع عائلاتهم في غالب الأحيان" منذ اندلاع الحرب، لكن مديرها فيليب لازاريني أكد لدى دخوله القطاع أمس الأربعاء "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".


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