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التربية: بدء امتحانات تكميلية التوجيهي في 28 كانون الأول المقبل

11/2/2023 9:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان التكميلي.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، سيكون أول أيام الامتحان الخميس الموافق 28 كانون الأول المقبل، وآخر أيام الامتحان الإثنين الموافق 15 كانون الثاني 2024، وستبدأ الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، في حين تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

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