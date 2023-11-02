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بلينكن : نؤكد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة

11/2/2023 9:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الامريكية ان بلينكن أكد خلال لقائه وزير الدفاع السعودي أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع اتساع رقعة الصراع .

واضافت وزارة الخارجية الامريكية ان بلينكن دعا الى تعزيز الاستقرار الإقليمي بما في ذلك في اليمن و شدد على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين

واضافت ان بلينكن شدد على التزام واشنطن بدعم الدفاع عن شركائها ضد تهديدات من جهات حكومية وغير حكومية

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