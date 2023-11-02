بلينكن : نؤكد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الخارجية الامريكية ان بلينكن أكد خلال لقائه وزير الدفاع السعودي أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع اتساع رقعة الصراع .
واضافت وزارة الخارجية الامريكية ان بلينكن دعا الى تعزيز الاستقرار الإقليمي بما في ذلك في اليمن و شدد على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين
واضافت ان بلينكن شدد على التزام واشنطن بدعم الدفاع عن شركائها ضد تهديدات من جهات حكومية وغير حكومية
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