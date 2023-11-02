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موسكو: الأوضاع في غزة تسوء وعواقبها ستمتد طويلا

11/2/2023 9:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن الأوضاع في قطاع غزة تتطور وفق سيناريو "سلبي للغاية"، مشيرة إلى أن الكارثة الإنسانية هناك ستكون لها عواقب لسنوات من دون حلول جذرية لتهدئة الوضع.

وكانت قد ألقت موسكو باللوم أكثر من مرة في اشتعال الحرب الحالية بغزة على فشل الدبلوماسية الأميركية، واعتبرت أن الوضع في غزة كارثي، ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واستئناف المحادثات الهادفة إلى إيجاد تسوية سلمية.

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