موسكو: الأوضاع في غزة تسوء وعواقبها ستمتد طويلا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري
- قالت الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن الأوضاع في قطاع غزة تتطور وفق سيناريو "سلبي للغاية"، مشيرة إلى أن الكارثة الإنسانية هناك ستكون لها عواقب لسنوات من دون حلول جذرية لتهدئة الوضع.
وكانت قد ألقت موسكو باللوم أكثر من مرة في اشتعال الحرب الحالية بغزة على فشل الدبلوماسية الأميركية، واعتبرت أن الوضع في غزة كارثي، ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واستئناف المحادثات الهادفة إلى إيجاد تسوية سلمية.
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