Thursday, 02 November 2023 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغويري: 7 كتل نيابية تضم 118 نائبًا بينهم 12 مستقلاً - أسماء

11/2/2023 9:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، إن الكتل النيابية، سلمت أسماء أعضائها إلى الأمانة العامة، وفقاً لأحكام المادة 26 من النظام الداخلي.
وأضاف لقد بلغ عدد الكتل التي تشكلت في الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التاسع عشر، 7 كتل، ضمت في عضويتها 118 نائباً هي: العدالة ، القرار ، المستقبل ، الائتلاف الوطني ، التيار الديموقراطي ، البرنامج ، العهد ، بالإضافة الى 12 نائبًا مستقلًا.
وأوضح الغويري أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لمتطلبات تشكيل الكتل والائتلافات النيابية وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تم بموجبه تنظيم وتشكيل الكتل والائتلافات على أن لا يقل عدد أعضاء الكتلة الواحدة عن 10 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، كما أنه يحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.
وضمت كتلة القرار في عضويتها 21 نائبا: ميرزا بولاد ( رئيسا ) ، سليمان القلاب ، عطا ابداح ، هايل عياش ، عبد الرحيم المعايعة الازايدة، عبد المحسيري ، مجدي اليعقوب ، محمد الظهراوي ، فراس العجارمة ، عبد الحليم مروان الحمود ، هيثم الزيادين ، يزن الشديفات ، خلدون الشويات ، غازي الذنيبات ، خليل عطية ، حابس الشبيب ، ايمن المدانات ، زينب البدول، علي الغزاوي ، جميل الحشوش ، فليحة السبيتان.
وضمت كتلة العدالة النيابية في عضويتها 26 نائبا هم : مجحم الصقور "رئيسا "، احمد الصفدي ، زهير السعيدين ، راشد الشوحة ، فايز بصبوص ، هادية السرحان ،عبير الجبور ، ضرار الداود ، احمد عشا ، خلدون حينا ، طلال النسور ، محمد الهلالات ، عارف السعايدة ، سلامه البلوي ، محمد جرادات ، عبد الرحمن العوايشة ، محمد المحارمة ، حسين الحراسيس ، خالد البستنجي ، غازي البداوي ، عائشة الحسنات ، روعه الغرابلي ، اسماعيل المشاقبة ، فواز الزعبي ، وائل رزوق ، عبد السلام الذيابات.
فيما ضمت كتلة المستقبل في عضويتها 16 نائبا : سعادة السيد اندريه حواري " رئيسا " ، عبد الله ابو زيد ، مروه الصعوب ، فادي العدوان ، احمد السراحنة ، ريما العموش ، عمر الزيود ، صالح الوخيان ، ضرار الحراسيس ، نضال الحياري ، عبدالله عواد ، ميادة شريم ، سالم الضمور ، عبدالسلام الخضير ، طالب الصرايره ، شادي فريج .
وضمت كتلة الائتلاف الوطني في عضويتها 15 نائبا هم :- محمد السعودي " رئيسا " ، محمد العلاقمة ، تيسير كريشان ، نمر العبادي ، احمد الخلايلة ، عوده النوايشة ، محمد الخلايلة ، رمزي العجارمة ، خالد الشلول ، علي الطراونة ، جعفر الربابعة ، امغير الدعجة ، نواف الخوالدة ، اسماء صالح الرواحنة ، سالم العمري.
وضمت كتلة التيار الديموقراطي في عضويتها 14 هم :- ايمن المجالي "رئيسا " ، خير ابو صعيليك ، خالد أبو حسان ، محمد الغويري ، محمود الفرجات ، بلال المومني ، رائد الظهراوي، آمال الشقران ، اسامه القوابعة ، محمد المرايات ، محمد شطناوي، عبيد ياسين ، عمر العياصرة ، عبد المنعم العودات.
كما وضمت كتلة البرنامج في عضويتها 13 نائبا هم : "فريد حداد " رئيسا " ، فايزة عضيبات ، زيد العتوم ، عيد النعيمات ، سليمان أبو يحيى ، دينا البشير ، فراس القضاة ، ماجد الرواشدة ، تمام الرياطي ،عمر النبر ، صفاء المومني ، نواش القواقزه ، محمد العكور.
وضمت كتلة العهد النيابية في عضويتها 13 نائبا هم : يحيى عبيدات " رئيسا " ،ناجح العدوان ، اسلام الطباشات ، محمد العبابنة ، محمد بني ياسين ، بسام الفايز ، توفيق المراعية ، غازي عوده السرحان ، نصار القيسي ، نصار الحيصة ، ذياب المساعيد ، رائد السميرات ، صالح أبو تايه.
والنواب المستقلون الذين لم ينضموا إلى أي كتلة والبالغ عددهم 11 نائباً هم: عبدالكريم الدغمي ، موسى هنطش ، أيوب خميس ، صالح العرموطي ، ينال الفريحات ، عدنان مشوقه ، احمد القطاونة ، محمد علي ابو صعيليك، عماد العدوان، حسن الرياطي ، رهق الزواهرة ، علي الخلايلة.




MENAFN02112023000208011052ID1107360596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث