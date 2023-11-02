سوري وإيطالي في قلب وادي إيمنتال: قصتان وشغف واحد

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Im Herzen des Emmentals: Zwei Käser, zwei Geschichten, eine gemeinsame LeidenschaftItaliano (it) Nel cuore dell'Emmental: due storie, una sola passione (الأصلي)Français (fr) Au cœur de l'Emmental: deux histoires, une passionEnglish (en) Two backgrounds, one passion in the heart of the Emmental

يقول يامن وعيناه تلمعان حماساً: "أنا فخور بكوني صانع جبن". بجانبه، يضيف أندريا المنفحة إلى حليب الماعز بعد التحقق من درجة حرارته. نحن في مصنع ألبان غول (Gohl) الموجود في وادي إيمانتال (Emmental). هنا في قلب سويسرا حيث ولدت الجبنة الشهيرة ذات الثقوب. تهيمن التلال المتموجة على المناظر الطبيعية، وتنتشر فيها المزارع التقليدية حيث يتمّ تزيين النوافذ بزهور إبرة الراعي الحمراء. يتدفّق نهر نابض بالحياة في الوادي، وبوسعنا سماع رنين أجراس البقر القادم من بعيد. أصبح يامن على علم بوجود تلك اللوحة الريفية منذ بضع سنوات فقط.

الهروب من سوريا

يبلغ يامن يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو لاجئ سوري. وسط هذه الطبيعة الخلابة نكاد لا نجد الشجاعة لنطلب منه أن يروي قصته خوفاً من استرجاع صور الموت. يقول الشابّ السوري: "لقد هربت منذ ست سنوات من مدينة حماة الواقعة في وسط سوريا. ولم أرد أن ألتحق بجيش كان بوسعه أن يجبرني على قتل أبناء وطني". وصل يامن أولاً إلى تركيا، حيث مكث لمدة ستة أشهر، في انتظار لمّ شمل عائلته المؤلّفة من والدته وشقيقيه وأخته. كان عمره خمس سنوات عندما توفي والده.

واصلت العائلة رحلتها بعدما تمّ لم شملها. يتذكر يامن قائلاً: "وصلنا إلى اليونان على متن قارب، وبقينا عالقين هناك لمدة سنة". في عام 2016، وبسبب إغلاق طريق البلقان، أصبح من المستحيل عليهم الاستمرار بالتنقّل. نطلب منه أن يخبرنا عن مراكز الاستقبال. يلقي علينا نظرة حادة وكأنه على وشك أن يشرح لطفل غير مدرك مدى صعوبة حياة اللاجئين. "لم تكن هناك مراكز لطالبي اللجوء. كنا نعيش في الشوارع في ظلّ ظروف غير مستقرّة". فجأة، ظهرت نقطة تحول غير متوقعة وكانت كفيلة بأن تحدث نقلة نوعية: في عام 2017، ركب يامن طائرة متجهة إلى زيورخ برفقة عائلته، بفضل برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي تشارك فيه سويسرا أيضًا. تمّ ارسالهم إلى مركز طالبي اللجوء في كونولفينغن (Konolfingen). بعد ستة أشهر تم نقلهم إلى لانغناو (Langnau) .

كان يامن يبلغ من العمر 22 عامًا والمستقبل كله أمامه. "لقد باشرت على الفور بتعلم اللغة والمهنة." التحق يامن بمدرسة لانغناو المهنية وأجرى العديد من الدورات التدريبية المهنية ليصبح سمكري أو نجار. لكنه وقع في حب مهنة تقني الألبان من أول مرّة. بعد إمضاء أسبوع من التدريب في مصنع ألبان غول، قال يامن لنفسه: "أريد أن أصبح صانع جبن". إنه فخور بإنتاج جبنة إيمنتالر التي تحمل علامة تسمية المنشأ المحمية (AOC). تشكّل هذه الجبنة أحد رموز سويسرا وباتت أيضاً رمزاً لنقطة التحول في حياة يامن.

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الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

إذا كنت مصرفيًا أو دبلوماسيًا أو رئيسًا تنفيذيًا أجنبيًا يمكن أن تتقاضى مرتباً عاليا وتتمتع بحياة مريحة، ولكن ليس هذا وضع أغلب العاملين في البلد.

"لم أكن أخطط لذلك"

بعد التحدث مطولاً، أصبح اللبن الرائب جاهزًا. يتحقق يامن من اتساقه ويطلب من أندريا، صانع الجبن المتدرب، أن يقطعه. يقول هذا الأخير: "لا يجب التسرع، خاصة عندما تقوم بهذه المهمة". على الرغم من كونه مبتدئًا، حيث قد بدأ تدريبه المهني في بداية شهر أغسطس، فقد تعلم أندريا بالفعل أحد الأسرار الرئيسية لصنع الجبن الجيد: الصبر. يروي الشابّ قصته فيما ننتظر أن يفقد اللبن الرائب القليل من المصل.

أندريا أصيل مدينة بريشيا ويبلغ من العمر 27 عامًا. في البداية، وصل إلى سويسرا كسائح عبر منصة وركاواي (Workaway)، وهو موقع على الإنترنت يربط بين عائلات مضيفة ومتطوعين من جميع أنحاء العالم. حصل على سكن وطعام مجانيين في مزرعة في كانتون جورا مقابل بضع ساعات من العمل يوميًا. كان بحاجة إلى استراحة بعد أن سئم عمله في مجال المعادن. يقول أندريا: "لقد وجدت الاتّزان في سويسرا. أنا أحب السلام والعيش في اتصال وثيق مع الطبيعة والحيوانات."

بدأ أندريا العمل في مزرعة في إيمنتال بعد عودته إلى إيطاليا. بمحض الصدفة، وجد أندريا نفسه في غول (Gohl). يوضح قائلاً: "يقوم المزارع الذي أعمل معه بتوصيل الحليب إلى هذا المعمل للألبان. عندما اكتشف رغبتي في أن أصبح صانعًا للجبن، سأل الإدارة عما إذا كان بإمكاني الالتحاق بتدريب لمدة أسبوع". يوفر مصنع ألبان غول لأندريا فرصة تدريب في صناعة الجبن، على الرغم من أنه لا يجيد التكلّم باللغة الألمانية. يعمل أندريا أربعة أيام في الأسبوع ويقضي يومًا واحدًا في معهد لانغناو المهني. يعترف قائلاً: "لم أكن أخطط لأصبح صانع جبن عندما غادرت إيطاليا. لكن بعد اكتشاف هذا العالم، أدركت أن هذه المهنة تقدم لي العديد من الفرص سواء هنا أو في إيطاليا".

انخفاض الصادرات: إلقاء اللوم على الفرنك والتضخم والحرب في أوكرانيا

الجبن هو المنتج التصديري الرئيسي في القطاع الزراعي السويسري. من بين ما يقرب من 200 ألف طن من الجبن المنتج سنويًا، يتم تصدير ثلث الإنتاج وبيعه خاصة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. في عام 2022، تجاوزت الواردات الصادرات. بالمقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022، كان هناك انخفاض في صادرات الغرويير (Gruyère AOC) بنسبة 9،8%، والإيمنتالر (Emmentaler AOC) بنسبة 15%، والأبنتسلر (Appenzeller) بنسبة5،1%.

يشير مارتن سبار، المدير التجاري لمنظمةتسويق الجبن السويسري (Switzerland cheese marketing)، إلى سببين رئيسيين لانخفاض صادرات الجبن: "من المهم أن نتذكر أننا شهدنا انخفاضاً غير مسبوق على صعيد استهلاك وإنتاج وصادرات الجبن في 2020-2021. هذا الانخفاض وصل إلى مستويات لم يصل إليها من قبل في ظلّ الوباء. نمر حالياً بفترة صعبة في ظلّ الحرب في أوكرانيا وزيادة التضخم في أوروبا، وخاصة في الدول المستوردة الرئيسية: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. هذا هو السبب الأول لانخفاض المبيعات في الخارج. علاوة على ذلك، أصبح الجبن السويسري مكلفا أكثر في السنوات الأخيرة بسبب قوة الفرنك. تؤثر الأزمة الحالية على جميع المنتجات، بما فيها الجبن".

End of insertionالدافع والإرادة

لقد حان الوقت للتركيز على جبن الماعز. بدأ يامن بالعمل للتوّ. يسكب اللبن الرائب على طاولة فولاذية، ثم يضعه في أوعية صغيرة لإعطاء الجبن شكله. ويوضح قائلاً: "يتطلب الأمر خبرة للقيام بهذه المهمة. يجب ألا يقل الوزن عن 130 جراماً، وإلا فلن نتمكن من بيعه". على الرغم من أنه يعمل في مصنع ألبان غول منذ أربع سنوات فقط، إلا أن بوسع يامن معرفة أي حجم غير مناسب بمجرّد النظر إلى الجبن. يقوم يامن بإزالة بعض اللبن الرائب من إحدى الأواني لإضافته إلى إناء آخر. في تلك الأثناء، ينكبّ أندريا على تنظيف الحاويات البلاستيكية البيضاء، المشابهة لعربات المناجم، والتي كانت تحتوي سابقاً على حليب الماعز.

يعمل أندريا ويامن في تناغم دون التفوّه بكلمة. إنهما منسجمان. كان هانسويلي نوينشفاندر، مدير مصنع الألبان، على يقين من قدرتهما على العمل. يؤكد نوينشفاندر أن "قطاع الألبان يواجه نقصًا في الأيدي العاملة المؤهلة منذ فترة طويلة". كما توافق جمعية صناعة الألبان على أن هذه المعلومة صحيحة. حيث يوضح رولاند تانر، مدير الاتصالات: "سيكون الافتقار إلى اليد العاملة المؤهلة أحد أكبر التحديات التي سنواجهها في السنوات المقبلة، كما هو الحال في جميع القطاعات تقريبًا".

نقص اليد العاملة المؤهلة

واجهت صناعة الألبان نقصًا في الأيدي العاملة المؤهلة لسنوات عديدة، كما هو الحال في القطاعات الاقتصادية الأخرى. يقول رولاند تانر، مدير الاتصالات في جمعية صناعة الألبان السويسرية: "سيكون هذا النقص أحد التحديات الرئيسية التي سنواجهها في السنوات المقبلة".

تواجه مصانع الألبان صعوبة في تعيين موظفين مدربين ليس فقط على صعيد الإنتاج، بل على مستوى المبيعات أيضًا. يؤكد تانر قائلاً: "في الوقت الحالي، ليس لدينا بيانات نهائية عن وظائف التدريب المهني الشاغرة المتبقية في قطاع الألبان". على موقع Michltechnologe رابط خارجي (مصنّع الألبان)، تم إدراج ما يقرب من320 مصنع ألبان حيث، في نهاية سبتمبر، كانت وظائف التدريب المهني لا تزال متاحة لعام2023. وفقًا لتانر، أغلقت حوالي نصف مصانع الألبان أبوابها خلال الـ 25 سنة الماضية بسبب التغيير الهيكلي في القطاع.

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يقع مصنع ألبان غول على بعد حوالي عشر دقائق بالسيارة من لانغناو، مركز وادي إيمنتال. من الصعب الوصول إلى هناك بواسطة وسائل النقل العام. المدير على علم بأن كلّ الذين يقررون الالتحاق بالتدريب المهني في هذه المنطقة غير معنيين بدوافع الراحة. يقول نوينشفاندر: "يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الاندفاع والمثابرة. هاتان الصفتان تسمحان لنا أيضًا بالتغلب على الحواجز اللغوية". يامن خير دليل على ذلك: ففي عام 2021 أكمل بنجاح تدريبه المهني في مجال صناعة الألبان. هو يعمل في غول منذ أربع سنوات ولا يودّ فعل أي شيء آخر. يقول الشاب السوري : "أعيش حياة سعيدة هنا. لدي عمل ومنزل. وهذا يكفيني". في المقابل، لا يزال يتعين على أندريا التأقلم. كل شيء يبدو جديد بالنسبة له: الاستيقاظ مبكراً، واللغة، والمهنة. يعترف قائلاً: " أنا أحب كل شيء في الوقت الحالي. الأمر ليس سهلاً دائمًا، لكن مسيرة حياة يامن تمنحني الثقة. أنا أيضًا أريد أن أصبح صانعًا للجبن".

مصنع ألبان غول

يتمتع مصنع ألبان غول بتقاليد عريقة. تأسس المصنع كتعاونية لإنتاج جبن ايمنتالر في عام 1830. يدير الجيل الرابع من عائلة غوغيسبرغ (Guggisberg) المصنع اليوم. بالقرب من المبنى القديم، تم افتتاح منشأة جديدة عام 2016 لإنتاج الجبن الصلب وشبه الصلب والناعم. بالإضافة إلى إيمنتالر، يتم أيضًا إنتاج أنواع خاصة من الجبن من حليب الماعز والأغنام منذ حوالي أربعين عامًا.

تقوم شركة الألبان بمعالجة ما يقرب من 7،5مليون كيلوجرام من حليب البقر سنويًا، ويقوم بتزويدها حوالي ثمانين مزارعًا. ينتج 21 مربي ماعز حوالي 450 ألف كيلوجرام من الحليب، في حين ينتج ثمانية من مربي الأغنام حوالي 230 ألف كيلوجرام.

في عام 2022، انخفض الطلب على جبن إيمنتالر في سويسرا وفي الخارج، وكان لذلك أيضًا تداعيات على مصنع الألبان غول الذي اضطر إلى فصل اثنين من الموظفين ونقل أحدهما. في الوقت الحالي، يعمل 17 شخصًا في مصنع الألبان،10منهم بدوام جزئي.

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الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

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