خطط اشتراكات جديدة لمنصة X

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خطة اشتراكات جديدة من إيلون ماسكنشرت صحيفة BBC البريطانية تقريراً يفيد بأن إيلون ماسك – واحد من أغنى أغنياء العالم – صاحب منصة X– تويتر سابقاً – عازم على إطلاق خطتي اشتراك جديدتين للمنصة.



وقد صرّح إيلون ماسك بأن إحدى هاتين الخطتين ستكون باشتراك رمزي، والمشتركون في هذه الخطة سوف يحصلون على كافة المميزات لكن لن يتم خفض الإعلانات التي تظهر لهم.

بينما ستأتي الخطة الثانية بأسعار مرتفعة بعض الشيء، لكنها لن تعرّض المستخدمين لأي إعلانات عبر المنصة بالمرة.



وقد بدأت شركة إكس بالفعل في خصم اشتراكاً قدره 1 دولار أميركي من مشتركيها في نيوزلندا والفيلبين كمرحلة أولى لهذه الخطة.

وعلى ما يبدو لازال هناك خياراً للمستخدمين للاشتراك في منصة إكس بدون حاجة لدفع أي نقود نظير الاشتراك، ومع ذلك، فالحسابات المجانية لن تتيح لأصحابها الكتابة أو النشر عبر المنصة.



أي تقتصر الخدمات التي يحصل عليها أصحاب هذه الحسابات على قراءة المنشورات ومشاهدة الفيديوهات ومتابعة الحسابات المختلفة عبر الموقع.

وقد أطلق إيلون ماسك سابقاً برنامج الاشتراك المميز والذي يحصل فيه المشتركين على العلامة الزرقاء الموثقة للحساب نظير دفع 8 دولار أمريكي شهرياً.



هذه التحركات أنما تعكس قلق إيلون ماسك من انخفاض العوائد التي تحققها المنصة، خاصة بعد رحيل الكثيرمن المعلنين في ظل عدم وجود رقابة كافية على المحتوى المنشور على المنصة – على حد تعبيرهم – وخوفهم من ظهور إعلاناتهم بجوار محتوى آخر غير لائق!

أمازون وTrustPilot وحرب التقييمات الزائفة!

تعانى كبرى الشركات الرقمية مثل أمازون وBooking وTripAdvisor وغيرها من الشركات من انتشار التقييمات الزائفة والتي أصبحت أكثر تطوراً حالياً نظراً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها!



وهذا يبرز وجود مواقع تقييم مستقلة مثل كازينو YYY الكويت لتزويد المستخدمين بتقييمات متنوعة عن مواقع الكازينو اون لاين الموثوق بها.

تهدد التقييمات الزائفة سمعة الشركات ومستقبلها بشكل كبير، كما يمكن أن تؤدي إلى خسارة اقتصادية كبيرة، حيث أشار تقرير منشور عبر بي بي سي البريطانية أن هذه التقييمات الزائفة يمكن أن تكبّد الاقتصاد البريطاني 312 مليون جنيه إسترليني سنوياً!



كما أشار التقرير إلى أن 15% من التقييمات المتاحة عبر الإنترنت لمجموعة من الصناعات الكبرى مثل الإلكترونيات والأدوات الرياضية هي تقييمات زائفة!

وقد صرّح نائب رئيس شركة أمازون "دارماش ميهتا" بأن التقييمات الزائفة مشكلة عالمية تؤثر على عدد كبير من الصناعات، وأنه عبر المشاركة بين الشركات الكبرى لفهم التقنيات التي يتبعها هؤلاء المقيمون وكيفية عملهم، سوف نتمكن من تحقيق نتائج أفضل.



بينما نشر موقع Tripadvisor تقريراً يفيد بأنه اكتشف وجود ما يقرب من 1.3 مليون تقييماً زائفاً على منصته الإلكترونية خلال عام 2022 فقط!

شركة آبل تغازل الصين

قام الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك بزيارة للصين بعد أقل من شهر من إطلاق هاتف الشركة الجديد Iphone 15 في زيارة مفاجئة.

فالتوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا تخفى على أحد الآن، انتهت بإصدار الصين تحذيراً لمسؤوليها الحكوميين بعدم استخدام هواتف آيفون!

الأمر يأتي رداً متأخراً بعض الشيء على حرمان الولايات المتحدة الأمريكية لشركة هواوي الصينية من الحصول على رقائق أشباه موصلات متطورة تدخل في تكوين كافة الأجهزة الرقمية التي تصنّعها شركة هواوي.

ومع ذلك، استقبل رئيس الوزراء الصيني دينج ديوكسنج المدير التنفيذي تيم كوك مرحباً به، ومضيفاً أنه يرحب باستثمار شركة Apple وتواجدها بشكل عام في الأسواق الصينية الرقمية.

ومن جانبه صرّح تيم كوك بأنه يثق تماماً بأن السوق الصيني هو واحد من أبرز الأسواق العالمية التي ترغب Apple في الاستثمار بها واستمرار التعاون مع الحكومة الصينية في الأسواق الرقمية.

يعزّي البعض زيارة كوك للصين إلى التقارير المستقلة التي أشارت إلى انخفاض مبيعات هاتف آيفون 15 الجديد داخل الصين بمقدار 4.5% عن نظيره السابق آيفون 14 في نفس الفترة.

شركات العملات الرقمية ومشاكل لا تنتهي!

رفع المدّعي العام لمدينة نيو يورك الأمريكية دعوى قضائية ضد ثلاثة من شركات العملات الرقمية وهي Gemini Trust وGenesis Global Capital وDigital Currency Group الشركة الأم لشركة Gensis، لكذبهم على المستثمرين وعملهم على إخفاء خسائر تجاوزت مليار دولار أمريكي!

وجاء في الدعوى أن التحقيقات وجدت أن شركة Gemini للعملات الرقمية والمؤسسة من قِبل كاميرون وتايلر وينكلفوز خدعت المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة ببرنامج إقراض كان يتم إدراتها بشكل مشترك مع Genesis.

وهذا البرنامج والذي كان يسمّى Gemini Earn سوّق نفسه على أنه استثمار قليل المخاطرة بحيث يمكن للمستثمرين فيه إقراض أصولهم الرقمية إلى Genesis والحصول على عوائد تصل إلى 8%.

وقد صرّح المدعي العام بأن هذه الشركات كذبت على مستثمريها، مما أدى إلى توريطهم في دفع كلفة خسائر البرنامج، وهو من المستثمرين الصغار بالأساس.

كما قدّر المدّعي العام بأن قرابة 29 ألف مستثمر من نيويورك وحدها خسروا استثماراتهم من مجموع مستثمرين قدره 230 ألف مستثمر!

تعتبر هذه الدعوى محاولة جديدة لجذب صناعة العملات الرقمية إلى نور الجهات التنظيمية والرقابية بعد أدائها لعدد كبير من السنوات بعيداً عن تلك اللوائح والتنظيمات، الأمر الذي أدى لحدوث مخالفات مالية وقانونية جسيمة قد لا يمكن تتبعها كلها.