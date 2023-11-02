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مقتل قائد الكتيبة 53 الإسرائيلية خلال معارك غزة

11/2/2023 8:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضابطا برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188، قتل خلال معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح صباح اليوم الخميس، مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، معلنا أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 332 قتيلا.

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