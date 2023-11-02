مقتل قائد الكتيبة 53 الإسرائيلية خلال معارك غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضابطا برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188، قتل خلال معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح صباح اليوم الخميس، مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، معلنا أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 332 قتيلا.
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