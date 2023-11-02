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جيش الاحتلال : إصابة مجندة من وحدة كاراكال بجروح على الحدود المصرية

11/2/2023 8:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الويكل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مجندة من وحدة كاراكال بجروح على الحدود المصرية

وأعلن الجيش الإسرائيلي مسبقا مقتل ضابط وصفه بالكبير في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضابطا برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 قتل خلال معارك غزة ضد المقاومة الفلسطينية.

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