جيش الاحتلال : إصابة مجندة من وحدة كاراكال بجروح على الحدود المصرية

جيش الاحتلال : إصابة مجندة من وحدة كاراكال بجروح على الحدود المصرية
التاريخ
11/2/2023 8:12:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الويكل الإخباري-
اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مجندة من وحدة كاراكال بجروح على الحدود المصرية
وأعلن الجيش الإسرائيلي مسبقا مقتل ضابط وصفه بالكبير في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضابطا برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 قتل خلال معارك غزة ضد المقاومة الفلسطينية.
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