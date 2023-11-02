ضباط من الاحتلال: المقاومة في غزة أبعد ما تكون عن الانهيار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم، عن ضباط في الجيش الإسرائيلي الذين يشاركون بالمعارك البرية في غزة، قولهم، إن مستوى القتال للمقاومين الفلسطينيين أعلى بكثير مما عهدوه في السابق وأن وضعهم بعيد جدا عن نقطة الانهيار.



وأكد ضباط في وحدات المناورة الذين يشغلون مواقع رئيسية في غرف العمليات المتقدمة لألوية وفرق المناورة، وأغلبهم من جنود الاحتياط القدامى الذين يعرفون قطاع غزة عن كثب للصحيفة، أن مستوى القتال على الأرض أعلى بكثير من أي شيء واجهوه في الماضي من خلال تجربتهم في القتال في قطاع غزة.

ورأوا أن الفلسطينيين أعدوا أنفسهم جيدا للقتال ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ووصف الضباط وضع تنظيمات المقاومة الفلسطينية بأنه بعيد جدا عن نقطة الأزمة والانهيار، وانها تمكنت في معظم الأماكن من الحفاظ على أسلوب القتال المنظم الذي يعتمد بشكل أساس على حرب الأنفاق وخروجها من حفر النار في قلب المنطقة المبنية في محاولة نصب كمين أو إلحاق الأذى بقوات الجيش بشكل رئيسي من خلال النيران المضادة للدبابات.



وعن مقتل 18 جنديا إسرائيليا خلال الأيام الماضية منذ بدء العملية البرية، قال هؤلاء الضباط إنه "من هذه النقطة سيكون القتال أكثر صعوبة وبطئا ومعه ستزداد الخسائر في الأرواح البشرية".



من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقريرها اليوم، أنه إذا تمكنت المقاومة في نهاية الحرب من إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، فهذا يعني أن ذراعها العسكرية قوي وموجود.

وأضافت، "من المشكوك فيه ما إذا كان المستوطنون في غلاف غزة سيعودون، ولماذا سيعودون مرة أخرى للعيش على السياج المخترق ويتلقون وابلا من الصواريخ وقذائف الهاون؟".