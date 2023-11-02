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العجارمة: ما يحدث في غزة مقبرة جماعية ونحو 9 آلاف شهيد

11/2/2023 8:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت لجنة فلسطين النيابية إن ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية، وتحولت غزة على إثرها الى مقبرة جماعية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم مما أدى ذلك الى تعرض البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار وانهيار، وأصبحت حياة آلاف المرضى في خطر جسيم.
وأضاف رئيس اللجنة النائب المهندس فراس العجارمة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي له عواقب "كارثية" دمر أحياءً بكاملها، مؤكدًا ضرورة أن تكون الهدنة لوقف الدمار وتجنب "قتل المدنيين".
وأشار العجارمة الى الحصيلة غير النهائية، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 8805 شهداء بينهم 3650 طفلا و2252 سيدة فيما وصل عدد المصابين إلى 22240.




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