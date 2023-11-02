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البحرين تعلن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها

11/2/2023 8:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد مجلس النواب البحريني مغادرة سفير إسرائيل للبلاد وعودة سفير البحرين من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية .

وأفاد بيان للمجلس بأن هذه الخطوات تأتي "تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق" الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.




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