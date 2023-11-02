البحرين تعلن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها

البحرين تعلن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها
التاريخ
11/2/2023 8:12:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكد مجلس النواب البحريني مغادرة سفير إسرائيل للبلاد وعودة سفير البحرين من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية .
وأفاد بيان للمجلس بأن هذه الخطوات تأتي "تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق" الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.
MENAFN02112023000208011052ID1107359318
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.