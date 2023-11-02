وصول طائرة أردنية إلى عمّان على متنها أردنيون تم اجلاؤهم من قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت طائرة إجلاء أردنية إلى مطار ماركا العسكري قادمة من مصر تحمل 53 أردنيا أجلوا من قطاع غزة.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في وقت سابق من اليوم الخميس، تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في مصر، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم أمس الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
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