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وصول طائرة أردنية إلى عمّان على متنها أردنيون تم اجلاؤهم من قطاع غزة

11/2/2023 8:12:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت طائرة إجلاء أردنية إلى مطار ماركا العسكري قادمة من مصر تحمل 53 أردنيا أجلوا من قطاع غزة.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في وقت سابق من اليوم الخميس، تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في مصر، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم أمس الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

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