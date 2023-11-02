سرايا القدس: استهدفنا الحشود العسكرية في محيط مبنى السفينة شمال غرب قطاع غزة
التاريخ
11/2/2023 8:12:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان قواتها استهدفت الحشود العسكرية في محيط مبنى السفينة شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون .
وكانت قد اعلنت سرايا القدس ان قواتها اشتبكت فجر اليوم الخميس مع قوة صهيونية راجلة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة
MENAFN02112023000208011052ID1107359315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.