استدعاء السفير الأردني في اسرائيل حديث مواقع التواصل ... استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد قرار وزير الخارجية أيمن الصفدي استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي غادر المملكة، كان هذا حديث مواقع التواصل الاجتماعي
خالد عبد القادر علق : خطوة يجب أن تستمر وتِكلّل بإلغاء اتفاقية وادي عربة
محمد مرشد اضاف : يعني على اساس انه الحرب على طول مثلا الكل عارف انه آخرتها توقف بنصر لغزه والمقا@ومه وبنرجع وقتها السفراء لعملهم شو استفدنا غير اخذ اجازه وقسط من الراحه للطرفين احسنتم خطوه في غاية الاهميه
حمزة ابو صلب اضاف : طيب،. شو استفدنا؟
الغي اتفاقيات الغاز والماء يا صفدي ،، وادي عربه يا صفدي
سامر حسنات قال : بما معناه ان شاء الله قطع العلاقات الدبلوماسية
سليمان الفقيه علق : خطوه صحيحه وننتظر المزيد بدنا الغاء كل الاتفاقيات لانه لا يمكن ولا بأي طريقه يكون هناك بيننا وبينهم اي سلام
رغد غانم علقت : ده ابسط حاجة كان المفروض تعملها كل الدول العربية من تاني يوم
ابو عون حمد علق : موقف مشرف ولكن اتمنى بان لا يوضع علم معدومي الانسانيه بجانب العلم الاردني لانه سيلوثه
وقال الصفدي أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في آمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · استدعاء السفير الأردني في اسرائيل حديث مواقع التواصل
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