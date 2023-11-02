استدعاء السفير الأردني في اسرائيل حديث مواقع التواصل ... استمع

MENAFN - Amman Net) بعد قرار وزير الخارجية أيمن الصفدي استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي غادر المملكة، كان هذا حديث مواقع التواصل الاجتماعي

خالد عبد القادر علق : خطوة يجب أن تستمر وتِكلّل بإلغاء اتفاقية وادي عربة

محمد مرشد اضاف : يعني على اساس انه الحرب على طول مثلا الكل عارف انه آخرتها توقف بنصر لغزه والمقا@ومه وبنرجع وقتها السفراء لعملهم شو استفدنا غير اخذ اجازه وقسط من الراحه للطرفين احسنتم خطوه في غاية الاهميه

حمزة ابو صلب اضاف : طيب،. شو استفدنا؟

الغي اتفاقيات الغاز والماء يا صفدي ،، وادي عربه يا صفدي

سامر حسنات قال : بما معناه ان شاء الله قطع العلاقات الدبلوماسية

سليمان الفقيه علق : خطوه صحيحه وننتظر المزيد بدنا الغاء كل الاتفاقيات لانه لا يمكن ولا بأي طريقه يكون هناك بيننا وبينهم اي سلام

رغد غانم علقت : ده ابسط حاجة كان المفروض تعملها كل الدول العربية من تاني يوم

ابو عون حمد علق : موقف مشرف ولكن اتمنى بان لا يوضع علم معدومي الانسانيه بجانب العلم الاردني لانه سيلوثه

وقال الصفدي أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في آمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · استدعاء السفير الأردني في اسرائيل حديث مواقع التواصل