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طلاب ينسحبون من محاضرة كلينتون بسبب أحداث غزة

11/2/2023 8:11:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن مجموعة من طلاب جامعة كولومبيا انسحبوا من محاضرة ألقتها المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون احتجاجا على اتهام بعض الطلاب بمعاداة السامية.

ووفقا للصحيفة، قبل ذلك ظهرت على شاشات كبيرة موضوعة على شاحنة بالقرب من حرم الجامعة، صور لطلاب مع عبارة "أبرز المعادين للسامية في جامعة كولومبيا". وجرى ذلك بعد أن وقع الطلاب على بيان يقول إن المسؤولية عن تصعيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تقع بشكل لا لبس فيه على عاتق "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

بينما كانت كلينتون تلقي محاضرتها، كان هناك احتجاج في بهو المبنى: طالب خلاله الطلاب "بالدعم القانوني الفوري للطلاب المتضررين".

وقالت الصحيفة: "قبل انتهاء منتصف المحاضرة، وقف حوالي 30 طالبا، وجمعوا أجهزة الكمبيوتر وحقائب الظهر الخاصة بهم، وانضموا إلى عشرات المتظاهرين الآخرين الذين تجمعوا في بهو المبنى".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تجمع بشكل إجمالي نحو 300 طالب في محاضرة كلينتون بجامعة كولومبيا حول مشاركة المرأة في عمليات السلام.

ووفقا للصحيفة، انتظر المتظاهرون خروج السيدة كلينتون من القاعة في نهاية المحاضرة، لكنها ومحاضر آخر غادرا المبنى عبر الباب الخلفي.

في وقت سابق، قالت كلينتون إن وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" أمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية" للحركة.

وانتقدت كلينتون الدعوات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، معتبرة أن "الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن لا يفهمون "حماس"... هذا غير ممكن".

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