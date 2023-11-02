Thursday, 02 November 2023 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تحذّر من كارثة إنسانية في غزة قد تمتد لعقود

11/2/2023 8:11:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من كارثة إنسانية قد تمتد عواقبها لعقود، جرّاء التطور السلبي لسيناريو الصراع في قطاع غزة.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الوضع هناك يتطوّر وفقًا لسيناريو سلبي للغاية، في الـ28 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخلت المواجهة مرحلة جديدة خطيرة بدأت وحدات من القوات المسلحة الإسرائيلية عملية برية في قطاع غزة، وتقدّمت عدة كيلومترات داخل القطاع".

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "دون خطوات جذرية لتهدئة الوضع، فإن الكارثة الإنسانية التي تحدث بسبب التصعيد ستكون لها عواقب لسنوات وعقود".

وعبرت عن صدمت بلادها من البيانات المتعلقة بمقتل مدنيين جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلة: "من الضروري الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي".

وأضافت: "لقد صدمتنا المعلومات التي تفيد بمقتل عدد كبير من المدنيين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي لمخيم اللاجئين في مدينة جباليا بقطاع غزة".

وزادت: "نذكركم مرة أخرى بضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لمعايير القانون الإنساني الدولي، وعدم قبول أي أعمال عنف ضد المدنيين، أو شن هجمات على المباني السكنية والبنية التحتية المدنية".

وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من أن توطين سكان قطاع غزة في سيناء سيكون كارثة على الشرق الأوسط موضحة أنه "إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، فإن عواقب النزوح الجماعي للناس ستكون كارثية ولن تؤدي إلا لتفاقم الوضع في المنطقة".

وشددت على أن مثل هذا السيناريو ستكون له "عواقب كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى المنطقة بأكملها".

وفي الإطار، قالت زاخاروفا إن دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة منطقة شمال القوقاز الروسية بعد احتجاج عنيف ضد إسرائيل في داغستان يوم الأحد أمر "مناهض لروسيا".

وأضافت في المؤتمر الصحفي "إن التحذير الإسرائيلي من السفر إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز أمر مناف للواقع".

وجرى اعتقال العشرات بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مطار محج قلعة في داغستان يوم الأحد بحثا عن ركاب يهود على متن طائرة قادمة من تل أبيب.

MENAFN02112023000205011050ID1107359311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث