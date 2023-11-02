روسيا تحذّر من كارثة إنسانية في غزة قد تمتد لعقود

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من كارثة إنسانية قد تمتد عواقبها لعقود، جرّاء التطور السلبي لسيناريو الصراع في قطاع غزة.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الوضع هناك يتطوّر وفقًا لسيناريو سلبي للغاية، في الـ28 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخلت المواجهة مرحلة جديدة خطيرة بدأت وحدات من القوات المسلحة الإسرائيلية عملية برية في قطاع غزة، وتقدّمت عدة كيلومترات داخل القطاع".

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "دون خطوات جذرية لتهدئة الوضع، فإن الكارثة الإنسانية التي تحدث بسبب التصعيد ستكون لها عواقب لسنوات وعقود".

وعبرت عن صدمت بلادها من البيانات المتعلقة بمقتل مدنيين جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلة: "من الضروري الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي".

وأضافت: "لقد صدمتنا المعلومات التي تفيد بمقتل عدد كبير من المدنيين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي لمخيم اللاجئين في مدينة جباليا بقطاع غزة".

وزادت: "نذكركم مرة أخرى بضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لمعايير القانون الإنساني الدولي، وعدم قبول أي أعمال عنف ضد المدنيين، أو شن هجمات على المباني السكنية والبنية التحتية المدنية".

وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من أن توطين سكان قطاع غزة في سيناء سيكون كارثة على الشرق الأوسط موضحة أنه "إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، فإن عواقب النزوح الجماعي للناس ستكون كارثية ولن تؤدي إلا لتفاقم الوضع في المنطقة".

وشددت على أن مثل هذا السيناريو ستكون له "عواقب كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى المنطقة بأكملها".

وفي الإطار، قالت زاخاروفا إن دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة منطقة شمال القوقاز الروسية بعد احتجاج عنيف ضد إسرائيل في داغستان يوم الأحد أمر "مناهض لروسيا".

وأضافت في المؤتمر الصحفي "إن التحذير الإسرائيلي من السفر إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز أمر مناف للواقع".

وجرى اعتقال العشرات بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مطار محج قلعة في داغستان يوم الأحد بحثا عن ركاب يهود على متن طائرة قادمة من تل أبيب.