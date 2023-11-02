الموجز 123321123

MENAFN - Palestine News Network ) -تواصل القصف العنيف على قطاع غزة، لليوم الــــ27 على التوالي برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 9000 شهيد وأكثر من 23 الف مصاب جلهم من الأطفال والنساء

-وزارة الصحة في غزة تعلن توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن ذلك "سيضع المرضى في خطر محدق".

فيما أعلن مستشفى الصداقة التركي بغزة توقفه عن العمل بشكل كامل



-جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده خلال الاشتباكات الجارية في قطاع غزة الى 18 بينهم ضابط كتيبة 53. والناطق باسم الجيش الاسرائيلي يقول إن جيشه يخوض معارك ضارية في القطاع

-وزارة الصحة تعلن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان برصاص الاجتلال اثانيهم منهم في مدينة البيرة وآخران في قلقلية ونابلس.

-مستوطنون يحرقون مركبة، وهاجموا منازل المواطنين، في بلدة دير شرف غرب نابلس.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق،

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهارا،