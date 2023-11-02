الموجز 123321123

(MENAFN
- Palestine News Network )
-تواصل القصف العنيف على قطاع غزة، لليوم الــــ27 على التوالي برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 9000 شهيد وأكثر من 23 الف مصاب جلهم من الأطفال والنساء
-وزارة الصحة في غزة تعلن توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن ذلك "سيضع المرضى في خطر محدق".
فيما أعلن مستشفى الصداقة التركي بغزة توقفه عن العمل بشكل كامل
-جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده خلال الاشتباكات الجارية في قطاع غزة الى 18 بينهم ضابط كتيبة 53. والناطق باسم الجيش الاسرائيلي يقول إن جيشه يخوض معارك ضارية في القطاع
-وزارة الصحة تعلن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان برصاص الاجتلال اثانيهم منهم في مدينة البيرة وآخران في قلقلية ونابلس.
-مستوطنون يحرقون مركبة، وهاجموا منازل المواطنين، في بلدة دير شرف غرب نابلس.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق،
وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهارا،
MENAFN02112023000205011050ID1107359309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.