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فطر سام.. القبض على أسترالية تسببت بوفاة 3 أشخاص

11/2/2023 8:10:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقت الشرطة الأسترالية القبض على امرأة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس فيما يتعلق بوفاة ثلاثة أشخاص في أغسطس في تسمم مشتبه به بفطر عيش الغراب (مشروم).


ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو عندما مرضوا إثر تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن في ولاية فيكتوريا. وتوفيت امرأتان /66 و70 عاما/ في المستشفى في 4 أغسطس، بينما توفي رجل /70 عاما/ في 5 أغسطس.

ونقل رجل ثان إلى المستشفى في حالة حرجة ولم يخرج إلا في 23 سبتمبر.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المرأة /49 عاما/ في منزلها في ليونجاثا بالقرب من ملبورن صباح اليوم الخميس وسيتم استجوابها فيما يتعلق بالحادث.

وذكرت شرطة فيكتوريا في بيان: "التحقيق لا يزال جاريا".

وفي أبريل، أصدرت وزارة الصحة في فيكتوريا تحذيرا من المشروم السام.

وحذرت الوزارة: "ما لم تكن خبيرا، لا تقطف وتأكل المشروم البري في فيكتوريا".

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