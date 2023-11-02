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«الأمن السيبراني» يحذر من انتشار رسائل تصيد احتيالي باسم Apple

11/2/2023 8:01:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من حملة تصيد احتيالي ورسائل نصية مزيفة تزعم أنها من دعم شركة أبل، وتزعم أن حساب المستخدم مغلق أو معلق أو تطلب بمراجعة رقم الهاتف المرتبط بالحساب، وتحتوي الرسائل في الأغلب على رابط ويب مزيف للشركة ويطلب من المستخدم إدخال بياناته والرقم السري للحساب وهو ما يسمح للمحتالين بسرقة البيانات الشخصية. وأوصى المستخدمين بعدم الرد على هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة.



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