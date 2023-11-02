«الأمن السيبراني» يحذر من انتشار رسائل تصيد احتيالي باسم Apple

«الأمن السيبراني» يحذر من انتشار رسائل تصيد احتيالي باسم Apple
التاريخ
11/2/2023 8:01:54 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من حملة تصيد احتيالي ورسائل نصية مزيفة تزعم أنها من دعم شركة أبل، وتزعم أن حساب المستخدم مغلق أو معلق أو تطلب بمراجعة رقم الهاتف المرتبط بالحساب، وتحتوي الرسائل في الأغلب على رابط ويب مزيف للشركة ويطلب من المستخدم إدخال بياناته والرقم السري للحساب وهو ما يسمح للمحتالين بسرقة البيانات الشخصية. وأوصى المستخدمين بعدم الرد على هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة.
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