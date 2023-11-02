مختبر شرطة الشارقة الجنائي يسجل مُصنفاً فكرياً معتمداً

سجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ‏مصنفاً فكرياً معتمداً من وزارة الاقتصاد بالدولة؛‎ ‎حول دراسة بحثية بعنوان " قطرة التروبيكاميد من العلاج إلى الإدمان"‏، التي قدمها خبراء المختبر الجنائي بشرطة الشارقة في مجال السموم والكيمياء، ‏ ليكون هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سلسلة إنجازات قسم المختبر الجنائي الاستباقية التي تخدم المجالات الأمنية والجنائية وبالتالي تعزز جودة الحياة للمجتمع.

وقال العقيد مهندس عادل المازمي رئيس المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، " نحرص في قسم المختبر الجنائي على الاستمرارية في تقديم إنجازات ريادية، من خلال الكوادر المتميزة ‏ في القسم ذوي الكفاءة العالية‏ من فنيين وخبراء، والامكانيات المتاحة من أجهزة ومعدات متطورة والتي تسهم في الكشف عن حيل التلاعب في التراكيب الكيمائية للمواد المخدرة".

انجاز

وثمن المازمي جهود فريق العمل من الخبراء الذين قاموا على هذا الإنجاز، وهم الدكتور تاج السر عباس، والنقيب يحيى محمد الكندي، ومهندس حنان جمعة المازمي، ونورة سعيد العامري، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف جاء بعد رصدهم للعينات البيولوجية للمدمنين؛ من خلال استخدام إحدى قطرات العين الطبية التي تخضع للرقابة، ومزجها مع مواد مخدرة أخرى للحصول على تأثير مضاعف لتلك المواد المخدرة، كما أضاف أنه سيتم عرض هذه الدراسة البحثية مستقبلاً في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، تعزيزاً لنقل المعرفة ودعماً للجهود الدولية في هذا المجال.





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