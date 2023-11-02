تصريح سعادة هالة بدري, مدير عام الهيئة بمناسبة يوم العلم

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أن يوم العلم مناسبة غالية على القلوب تتجسد فيها معاني التلاحم والترابط بين أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وتعكس مشاعر الوفاء والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء. وقالت: "يُمثل العلم رمزاً للعزة والشموخ، ومصدراُ للإلهام والقوة، والاحتفاء به تعبير عن فخرنا بما حققته الدولة من إنجازات لافتة في كافة المجالات، بفضل رؤى قيادتنا الرشيدة التي جعلت من دولتنا نموذجاً عالمياً يحتذى به في التقدم والارتقاء".
وتابعت: "في هذا اليوم نجدد العهد على مواصلة السير على نهج الآباء المؤسسين بكل عزم وقوة، لتحقيق طموحات دولتنا الحبيبة وتطلعاتها الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة"، منوهة إلى أن الاحتفال بيوم العلم يؤكد أهمية التمسك بقيم العطاء والمسؤولية، ويساهم في تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء الدولة، ويحفز على مواصلة مسيرة الإمارات التنموية في كافة القطاعات.
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