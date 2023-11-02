مقتل 18 جندياً إسرائيلياً خلال 48 ساعة.. و10 كيلو غرامات من المتفجرات نصيب الفرد في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى 18 شخصاً منهم 17 في المعاركة الطاحنة الدائرة بغزة مع حركة حماس، بالإضافة إلى مقتل جندي في الضفة الغربية، اليوم الخميس، بعد استهداف مركبته قرب مدينة طولكرم، ويصل إجمالي من قتلوا منهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل إلى 331 جنديا وألقت اسرائيل 25 ألف طن
من المتفجرات على غزة بواقع 10 كيلو غرامات نصيب الفرد منها.
واليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة وصل إلى 242 محتجزا وفق سكاي نيوز.
وكانت حركة حماس أعلنت سابقا أن عدد المحتجزين لديها يتراوح بين 200 و250 محتجزا، بينهم عدد من المدنيين ومن مزدوجي الجنسية.
وأمس الأربعاء، أعلنت حماس أن 7 من المحتجزين لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق مختلفة من غزة.
وأوضحت حركة حماس أن سبعة محتجزين، بينهم 3 يحملون جوازات سفر أجنبية، قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.
في المقابل، أعلنت حماس الخميس مقتل 195 شخصا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة.
وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة حماس بيانا جاء فيه "في أقلّ من 24 ساعة، تجاوز عدد ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية الألف بين شهيد وجريح ومفقود"، وهم 195 قتيلا و777 جريحا و120 مفقودا.
ولم يكن من الممكن التثبت من هذه الحصيلة من مصدر مستقل.
جاء في توثيق حقوقي نشر اليوم الخميس، أن حصة الفرد الواحد بفعل هجمات إسرائيل على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي تتجاوز 10 كيلو غرامات من المتفجرات.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين.
وأبرز الأورومتوسطي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو غرامات من المتفجرات.
ونبه المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
ومع التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، فضلا عن إسرائيل تعمد لاستخدام خليط يعرف بـ"آر دي إكس" (RDX) الذي يطلق عليه اسم "علم المتفجرات الكامل"، وتعادل قوته 34ر1 قوة "تي إن تي".
ويعني ذلك أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو غراما إلى ألف كيلو غرام.
فضلا عن ذلك تم توثيق استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا في هجماتها على قطاع غزة، ولا سيما القنابل العنقودية والفسفورية والتي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأوكسجين بسرعة وتتسبب بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة.
ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات وفي الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها إسرائيل ولا تزال ضد المدنيين في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.
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