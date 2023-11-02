مقتل 18 جندياً إسرائيلياً خلال 48 ساعة.. و10 كيلو غرامات من المتفجرات نصيب الفرد في غزة

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى 18 شخصاً منهم 17 في المعاركة الطاحنة الدائرة بغزة مع حركة حماس، بالإضافة إلى مقتل جندي في الضفة الغربية، اليوم الخميس، بعد استهداف مركبته قرب مدينة طولكرم، ويصل إجمالي من قتلوا منهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل إلى 331 جنديا وألقت اسرائيل 25 ألف طن

من المتفجرات على غزة بواقع 10 كيلو غرامات نصيب الفرد منها.



واليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة وصل إلى 242 محتجزا وفق سكاي نيوز.

وكانت حركة حماس أعلنت سابقا أن عدد المحتجزين لديها يتراوح بين 200 و250 محتجزا، بينهم عدد من المدنيين ومن مزدوجي الجنسية.

وأمس الأربعاء، أعلنت حماس أن 7 من المحتجزين لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق مختلفة من غزة.



وأوضحت حركة حماس أن سبعة محتجزين، بينهم 3 يحملون جوازات سفر أجنبية، قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

في المقابل، أعلنت حماس الخميس مقتل 195 شخصا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة.

وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة حماس بيانا جاء فيه "في أقلّ من 24 ساعة، تجاوز عدد ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية الألف بين شهيد وجريح ومفقود"، وهم 195 قتيلا و777 جريحا و120 مفقودا.

ولم يكن من الممكن التثبت من هذه الحصيلة من مصدر مستقل.

جاء في توثيق حقوقي نشر اليوم الخميس، أن حصة الفرد الواحد بفعل هجمات إسرائيل على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي تتجاوز 10 كيلو غرامات من المتفجرات.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز الأورومتوسطي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو غرامات من المتفجرات.

ونبه المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

ومع التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، فضلا عن إسرائيل تعمد لاستخدام خليط يعرف بـ"آر دي إكس" (RDX) الذي يطلق عليه اسم "علم المتفجرات الكامل"، وتعادل قوته 34ر1 قوة "تي إن تي".

ويعني ذلك أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو غراما إلى ألف كيلو غرام.

فضلا عن ذلك تم توثيق استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا في هجماتها على قطاع غزة، ولا سيما القنابل العنقودية والفسفورية والتي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأوكسجين بسرعة وتتسبب بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة.

ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات وفي الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها إسرائيل ولا تزال ضد المدنيين في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.

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