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حماس: نرفض أي وصاية أمريكية على غزة والتلويح بتوافق إقليمي دولي لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب

11/2/2023 8:01:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت حركة "حماس" ، اليوم الخميس، رفضها فرض أي وصاية أمريكية على غزة بما في ذلك التلويح بتوافق إقليمي دولي لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب الجارية منذ السابع من الشهر الماضي.

وقالت حماس،
في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، تصريحات وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تُفرض عليه الوصاية".

وأضافت :"نقول وبوضوح إن محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مرفوضة رفضاً تاماً، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة".

وأكدت الحركة أن "قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه".

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