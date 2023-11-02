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كولومبيا تواجه نسبة البدانة برفع الضرائب على مشروبات منتجات معينة

11/2/2023 8:01:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت كولومبيا، الأربعاء، رفع الضرائب التي تفرضها على المشروبات السكرية والمنتجات المُصنّعة بشكل كبير، لمواجهة تزايد نسبة البدانة في البلاد.

ومن المقرر أن ترتفع الضريبة الجديدة التي وافق عليها الكونغرس في نهاية 2022، وأقرّتها المحكمة الدستورية، رغم طعون قانونية عدّة قُدّمت لمواجهتها، من 10 % إلى 15 % في عام 2024، لتصبح 20 % عام 2025.

ومن بين السلع التي يشملها هذا الارتفاع، المنتجات الغنية بالأملاح أو الدهون المصنعة والمشروبات الغازية التي تُعزى إليها زيادة عدد الإصابات بمرض السكري، ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعمل في مجال تصنيع المنتجات السكّرية في كولومبيا حوالى 286 ألف شخص. وقدّم عدد كبير من كبار رجال الأعمال في القطاع طعوناً بهذا القرار أمام المحكمة.

لكنّ المحكمة الدستورية أكّدت هذا العام أن الضريبة «لا تنتهك مبادئ المساواة والحرية الاقتصادية والسوق الحرة».

وفي عام 2015، كان حوالى 56 % من البالغين الكولومبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، يعانون زيادة في الوزن، بحسب أرقام رسمية.

وسبق لدول أخرى، مثل المكسيك والإكوادور والبيرو، أن رفعت الضرائب على المشروبات الغنية بالسكر، في إطار سياستها الصحية.

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