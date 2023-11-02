2.9 مليار دولار تكلفة الإضرابات العمالية لشركات السيارات الأمريكية خلال 6 أسابيع

يبدو أن قرار شوان فاين رئيس نقابة «يونايتد أوتو ووركرز» لعمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة غير المسبوق، بتنظيم إضرابات عمالية متزامنة في شركات السيارات الثلاث الأمريكية الكبرى، حقق نتائج جيدة للعمال، حيث حققت النقابة أفضل شروط في عقود العمل الجديدة منذ عقود.

في المقابل، كبدت الإضرابات العمالية التي استمرت 6 أسابيع شركات جنرال موتورز وفورد موتور وستيلانتس حوالي 2.9 مليار دولار.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن المكاسب الكبيرة التي حققها العمال الأعضاء في يونايتد أوتو ووركرز، البالغ عددهم حوالي 146 ألف عضو، لن تمثل ضربة قوية للشركات الثلاث، كما كانت التصريحات الأولية تحذر.



وفي حين ستؤدي زيادة الأجور بنسبة 25 %، وصرف منح لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وغيرها من المزايا للعمال، إلى ارتفاع تكلفة كل سيارة تنتجها شركة فورد، بما بين 850 و900 دولار، وخفض هامش الأرباح بما بين 60 و70 نقطة أساس، قالت فورد إنها تعتزم تعويض هذه الزيادة في التكلفة، من خلال تحسين كفاءة العمالة، وهي نفس الخطوة التي ستقوم بها جنرال موتورز وستيلانتس، التي تنتج سيارات كرايسلر الأمريكية.

وقالت ستيلانتس التي تنتج أيضاً سيارات جيب ورام، إن الإضرابات كلفتها أكثر من 3 مليارات دولار في صورة خسارة في الإيرادات، لكنها كلفتها حوالي 800 مليون دولار من أرباحها، وهو ما يقل عما تكبدته جنرال موتورز وفورد.

وقال كريس ماكنلي المحلل في شركة إيفركور آي.إس.آي «نعتقد أن جنرال موتورز ستكون قادرة على تعويض أغلب الزيادة التي حصلت عليها يونايتد أوتو ووركرز في الأجور».

يذكر أنه منذ دخول شركات السيارات الأمريكية الثلاث مفاوضات تجديد عقود العمل في يوليو الماضي، فقدت شركتا جنرال موتورز وفورد، 40 مليار دولار من قيمتهما السوقية، بسبب انخفاض أسعار أسهمهما.