الملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف متهم بالاحتيال الضريبي في فرنسا

(MENAFN
- Al-Bayan)
وُجه الاتهام للملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف بالاحتيال الضريبي في فرنسا، حسبما أعلن المدعي العام المالي الفرنسي،
ووضع كوزميتشيف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين «تحت الرقابة القضائية» ومُنع من مغادرة البلاد، بحسب مكتب المدعي العام المالي الوطني.
ويواجه أيضاص اتهامات بإخفاء العمل مع مجموعة إجرامية منظمة وشبهة غسل الأموال.
وأُجبر كوزميتشيف على دفع سند ضمان مالي بقيمة ثمانية ملايين يورو، ورفض محاميه التعليق على القضية.
اعتقل كوزميتشيف (61 عاماً) في منتجع سان تروبيه في الريفييرا الفرنسية، حسبما قال مصدر لوكالة «فرانس برس» في ساعة متأخرة الاثنين.
ونفذت الشرطة عمليات دهم في العديد من المواقع المرتبطة برجل الأعمال، من بينها منزله في باريس، ومنزله في سان تروبيه، وفق المصادر.
وكوزميتشيف أحد مؤسسي مجموعة ألفا، وتطاله عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
ووفق الاتحاد الأوروبي فإن مصرف ألفا بنك، الذي يمتلك كوزميتشيف حصة كبيرة فيه، هو أحد أكبر دافعي الضرائب لروسيا، ورجل الأعمال نفسه من بين «أكثر الشخصيات نفوذاً في روسيا»، وعلى صلة وثيقة ببوتين.
وفي مارس 2022 صادرت السلطات يختين، تتجاوز قيمتهما خمسة ملايين يورو يملكهما كوزميتشيف، بموجب العقوبات الأوروبية، التي فرضت على روسيا، حسبما قال مصدر لوكالة «فرانس برس» آنذاك.
والملياردير الروسي، الذي يقول إن لديه روابط عائلية في فرنسا، أطلق نداء لرفع العقوبات الأوروبية عنه، بحسب مصدر قريب من الملف.
MENAFN02112023000110011019ID1107359217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.