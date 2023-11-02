الملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف متهم بالاحتيال الضريبي في فرنسا

وُجه الاتهام للملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف بالاحتيال الضريبي في فرنسا، حسبما أعلن المدعي العام المالي الفرنسي،

ووضع كوزميتشيف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين «تحت الرقابة القضائية» ومُنع من مغادرة البلاد، بحسب مكتب المدعي العام المالي الوطني.

ويواجه أيضاص اتهامات بإخفاء العمل مع مجموعة إجرامية منظمة وشبهة غسل الأموال.

وأُجبر كوزميتشيف على دفع سند ضمان مالي بقيمة ثمانية ملايين يورو، ورفض محاميه التعليق على القضية.

اعتقل كوزميتشيف (61 عاماً) في منتجع سان تروبيه في الريفييرا الفرنسية، حسبما قال مصدر لوكالة «فرانس برس» في ساعة متأخرة الاثنين.

ونفذت الشرطة عمليات دهم في العديد من المواقع المرتبطة برجل الأعمال، من بينها منزله في باريس، ومنزله في سان تروبيه، وفق المصادر.

وكوزميتشيف أحد مؤسسي مجموعة ألفا، وتطاله عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ووفق الاتحاد الأوروبي فإن مصرف ألفا بنك، الذي يمتلك كوزميتشيف حصة كبيرة فيه، هو أحد أكبر دافعي الضرائب لروسيا، ورجل الأعمال نفسه من بين «أكثر الشخصيات نفوذاً في روسيا»، وعلى صلة وثيقة ببوتين.

وفي مارس 2022 صادرت السلطات يختين، تتجاوز قيمتهما خمسة ملايين يورو يملكهما كوزميتشيف، بموجب العقوبات الأوروبية، التي فرضت على روسيا، حسبما قال مصدر لوكالة «فرانس برس» آنذاك.

والملياردير الروسي، الذي يقول إن لديه روابط عائلية في فرنسا، أطلق نداء لرفع العقوبات الأوروبية عنه، بحسب مصدر قريب من الملف.