«الأنصاري للخدمات المالية» توزع 300 مليون درهم أرباحاً نقدية مرحلية









أعلنت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» عن اعتماد توزيع أولى دفعات الأرباح المرحلية المقترحة، بقيمة 300 مليون درهم، بما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول لـِ«الأنصاري للخدمات المالية»، منذ إدراجها في سوق دبي المالي في أبريل الماضي، والذي انعقد في 01 نوفمبر 2023، ومن المقرر أن يتم توزيع دفعة ثانية بقيمة 300 مليون درهم حداً أدنى في أبريل 2024، على أن تخضع جميع المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح مستقبلاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

ويأتي اعتماد توزيع الأرباح النقدية بقيمة 300 مليون درهم تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح، التي أعلنتها المجموعة في وقت سابق.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: «يسرنا أن نعلن عن توزيع الدفعة الأولى من الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، بما يتماشى مع رؤية مجلس إدارتنا، وفي أعقاب موافقة مساهمينا، وتعكس هذه الخطوة التزامنا بضمان عوائد مستمرة، وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمي المجموعة على المدى الطويل».

وتعتزم «الأنصاري للخدمات المالية» توزيع الأرباح النقدية على النحو الآتي:

- نوفمبر 2023: 300 مليون درهم

- أبريل 2024: 300 مليون درهم حداً أدنى

وتؤكد «الأنصاري للخدمات المالية» التزامها بتعزيز القيمة، التي تتيحها لعملائها ومساهميها، حيث تمضي المجموعة قدماً في مسار التوسع والنمو، مساهمة في الارتقاء بمجال التحويلات المالية في دولة الإمارات، عبر توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية بأعلى معايير الجودة والموثوقية.