سلطة دبي للخدمات المالية تغرم بنك «إف إف إيه برايفيت» 1.3 مليون درهم

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 373,842 دولاراً (1,373,122 درهماً)، على إف إف إيه برايفيت بنك (دبي) ليمتد (إف إف إيه)، بسبب عدم وجود أنظمة وضوابط كافية لديه، لتعريف عمليات التداول وتقييمها، والإبلاغ عنها، ما نتج عنه اشتباه في سوء استغلال السوق في الفترة بين فبراير 2018 ومارس 2021.

ويأتي هذا الإجراء، عقب الحظر الذي فرض على«بنك إف إف إيه» بتاريخ 18 مايو 2021، وبشكل مرتبط به على استلام الأوامر أو ترتيبها أو تنفيذها من عملاء محددين أو نيابة عنهم. وقد تم رفع الحظر بتاريخ 15 يوليو 2021، بعد أن أثبت «بنك إف إف إيه» سلطة دبي للخدمات المالية، معالجة نقاط الضعف في الأنظمة والضوابط المستخدمة لديه.

إذ إن نقاط الضعف في أنظمة «بنك إف إف إيه» وضوابطه، تعني أن «إف إف إيه» فشل في تحديد أو تقييم عدد من حالات التداول المشبوهة على النحو المطلوب، بناء على المعلومات المتوفرة، والتي كان يجب إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بها، ما أدى إلى نشوء خطر غير مقبول باحتمال تسهيل «بنك إف إف إيه» بشكل غير مباشر، سوء استغلال السوق.

وقد حددت سلطة دبي للخدمات المالية حالات تداول من قبل عميلين خلال الفترة المعنية، التي اتسمت بمميزات إساءة استغلال السوق، ما كان يستدعي إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عنها. وعلى الرغم من أن الأنظمة أشرت على معظم هذه التداولات باحتمال كونها تداولات مشبوهة، إلا أن أسلوب «إف إف إيه» في تقييم ذلك التداول، كان معيباً.

يسند بنك إف إف إيه مسؤولية مراقبة وتقييم تداول العملاء إلى جهة خارجية، إلا أن «إف إف إيه» تخلفت عن الإشراف على تنفيذ هذه النشاطات. إن تعهيد هذه النشاطات لجهة خارجية، لا يخلي طرف «إف إف إيه» من مسؤوليته عن ضمان كفاية الأنظمة والضوابط المستخدمة، واستيفائها الالتزامات التنظيمية المفروضة على «إف إف إيه».

وقال ايان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «الشركات المرخصة هي خط الدفاع الأول في حماية نزاهة الأسواق المالية. نتيجة لعدم تحقق بنك إف إف إيه من وجود ترتيبات فعالة لديه لتحديد حالات التداول المشبوهة من جانب عملائه، سهل «بنك إف إف إيه» تداولاً اتسم بمميزات إساءة استغلال السوق لمدة طويلة».

وهذه الحالة هي تذكير بأنه لا يمكن للشركات الاعتماد كلياً على الجهات التي يسندون إليها مسؤولية أداء نشاطات الالتزام الرئيسة، دون إشراف من جانبهم. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عمل الإجراءات بشكل فعال، إذ إن الشركة المرخصة، هي المحاسبة في النهاية، في حال وقوع خطأ.