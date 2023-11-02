سوق أبوظبي العالمي يصدر أول نظام في العالم يختص بتقنية السجلات الموزعة للمؤسسات

أصدرت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات لعام 2023، والتي تمثل علامة فارقة في تطور الأطر التنظيمية للأصول الرقمية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وقد تم تصميم النظام الجديد لتوفير إطار شامل للمؤسسات العاملة في مجال تقنية السجلات الموزعة والمنظمات اللامركزية المستقلة، لتمكينهم من إصدار وتشغيل الرموز، وذلك بما يلبي احتياجات ومتطلبات قطاع البلوك تشين، ويتماشى النظام الجديد أيضاً مع استراتيجية سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى تشجيع وتعزيز المبادرات في مجال تقنيات البلوك تشين، والأصول الرقمية بوجه عام.

ويلبي نظام تقنية السجلات الموزعة، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، تطلعات مؤسسات البلوك تشين، وشركات الجيل الثالث من الإنترنت والمؤسسات اللامركزية المستقلة، وغيرها من المؤسسات القائمة، التي تسعى إلى تعزيز عملياتها، من خلال تقنية السجلات الموزعة، حيث سيسهم النظام الجديد بلا شك في إحداث نقلة نوعية في القطاع، من خلال توفير حل موحد، يلبي احتياجات الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية والمؤسسات بوجه عام، وذلك بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر شفافية وكفاءة.

كما يأخذ نظام تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات في الاعتبار الإمكانات الكبيرة للتكنولوجيا الحديثة، ويوفر وسائل فعّالة لتنظيم وتعزيز الحوكمة، والاعتراف بحاجة القطاع إلى اللامركزية، وقد جاءت اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات بعد ورقة استشارية لدراسة آراء، ومشاركات رواد قطاع تقنية السجلات الموزعة، وبحث سبل تعزيز اللوائح والقوانين، وستعزز هذه اللوائح بلا شك من مكانة سوق أبوظبي العالمي مركزاً عالمياً رائداً في مجال تنظيم الأصول الرقمية.

وبهذه المناسبة قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تستمر أبوظبي في تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية، التي تتصدر مشهد تطوير الأصول الرقمية، وإننا بدورنا كوننا مركزاً مالياً دولياً، نحرص على مواكبة واستباق التغيير، لذلك حرصنا على إصدار نظام تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، لنؤكد التزامنا بمواصلة نهجنا المبتكر، الذي يعتمد على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، وإنني على يقين بأن النظام الجديد سيشكل قوة دافعة للتغيير الإيجابي في قطاع الأصول الرقمية، وإننا، ومن خلال إحداث تغيير حقيقي في مشهد البلوك تشين والجيل الثالث من الإنترنت، نتحرك نحو مستقبل واعد للقطاع، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبما يعزز الشفافية والكفاءة».

ومن الجدير بالذكر أن تقنيات السجلات الموزعة قد شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت هذه التقنيات اليوم المحور الأساسي لقطاع الأصول الرقمية العالمي، وبدوره يلتزم سوق أبوظبي العالمي بتعزيز الابتكار التقني، ودعم مبادرات الأصول المشفرة.