في معرض جيتكس غلوبال 2023، مشاركة متميزة لديلويت عبر تجربة ”عالم جديد بالكامل“

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- Deloitte) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أكتوبر 2023 – شهد معرض جيتكس غلوبال 2023 في انطلاق فعالياته اليوم حضوراً متألقاً لديلويت الشرق الأوسط من خلال مشاركتها بتجربة "عالم جديد بالكامل"، التي استعرضت فيها أحدث حلول التكنولوجيا الناشئة، كما عززت من علاقات التعاون الاستراتيجي مع بعض شركائها في المنطقة والعالم. وتشارك ديلويت في هذا المعرض الذي يستمر من 16 وحتى 20 أكتوبر من خلال جناحها (D10) الكائن في القاعة 3 في قسم الذكاء الاصطناعي والفضاء السحابي.
تعقيباً على مشاركتها في جيتكس 2023، قال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط، ”إنّ مشاركة ديلويت في جيتكس أمر طبيعي نظراً لأننا شركة رائدة عالمياً في ابتكار حلول التكنولوجيا الناشئة، وبالتالي يمثل جيتكس منصة مثالية لنا لعرض قدراتنا في هذا المجال. ويعتبر دور ديلويت مميزاً لناحية الربط بين عالمي التكنولوجيا وقطاع الأعمال، وهذا ما يضعنا في موقع متميز لدعم جهات القطاع العام والخاص وتمكينها من الاستفادة من أحدث حلول التكنولوجيا لتوسيع أفق أعمالها وتحقيق تطلعاتها المستقبلية.“
كما شهد اليوم الأول من معرض جيتكس إعلان ديلويت عن توسيع تحالفها الاستراتيجي مع شبكة بالو ألتو ‘Palo Alto Networks’ انطلاقاً من التزام ديلويت الثابت بتمكين مبادرات التحوّل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن السيبراني في جميع القطاعات، بالإضافة إلى تمكين مختلف الجهات من تبني الحلول الرقمية بأمان.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشاركة ديلويت في معرض جيتكس قد تركزت حول محاور التكنولوجيا الناشئة الثلاثة التالية:
الذكاء الاصطناعي التوليدي
يعرض معهد ديلويت الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي (AlNair)، وهي منصة للذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج اللغة الكبيرة مغلقة ومفتوحة المصدر المصممة لبعض الصناعات المحددة، والتي تستخدم حالات توفر تجربة محادثة طبيعية وسلسة، وتجربة تفاعل تشبه التفاعل مع الإنسان. ويمكن تصميم هذه الأداة التكنولوجية بحيث تلبي الاحتياجات التنظيمية المحددة باستخدام مجموعات مختلفة من البيانات، كما يمكن تثبيتها وتشغيلها بأمان في مجموعة متنوعة من بيئات العمل، سواء على أجهزة الشركة أو في السحابة، مما يتيح المرونة في استخدامها بالإضافة إلى السيطرة على أم البيانات.
الحقيقة غير المحدودة – Unlimited Reality™
سوف يعرض جناح ديلويت في معرض جيتكس تجربة ”الحقيقة المختلطة“ لعرض السيارة الكهربائية الجديدة (كوبرا بورن) التي تتيح للزائرين فرصة الانغماس في تجربة افتراضية وحالة عقلية كأنهم يقودون هذه السيارة فعلاً حيث توفر تطبيقات الحقيقة المختلطة بيئة تشاركية وتفاعلية ثلاثية الأبعاد، وتعزز عرض مختلف المنتجات وتجربة المستخدمين.
تشتمل فئة الحقيقة غير المحدودة على أصول إضافية تتضمن تجارب التوأم الرقمي التي تركز على قطاعات العقارات، والتصنيع، وصناعة السيارات. وفي قسم معرض الأعمال الفنية الافتراضي (XR)، سوف يعايش الزائرون تجربة الحقيقة المعززة وحلول المتاجر الافتراضية. كما سيتمكن زوار جناح ديلويت من التفاعل مع البوّاب الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي.
حلول الاستدامة
تعرض ديلويت في جناحها ’حل الضوء الأخضر‘، وهو حل شامل للاستدامة عادم للانبعاثات يقدم واجهة سهلة للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ديلويت تقنية الفضاء الأخضر التي تربط حلول التكنولوجيا المناخية والمخترعين مع أصحاب المصلحة في الصناعة. وتستخدم هذه التكنولوجيا خبرة ديلويت التسويقية ومعرفتها المناخية وشبكتها العالمية وأدوات الاستشعار لتسهيل تبني التقنيات التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة.
كما تعرض ديلويت في جناحها العالم الافتراضي (الميتافيرس) لشهادات الطاقة المتجددة الدولية التي تم تجسيدها في مجسمات رقمية لمشاريع الطاقة المتجددة. وتتيح هذه التجربة لكل من المساهمين، والمستثمرين، والوسطاء، والبائعين وغيرهم فرصة المشاهدة البصرية للإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمية، والتفاعل في سوق شهادات الطاقة المتجددة الدولية المعززة بتقنية بلوك تشين.
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