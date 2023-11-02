«سوق أبوظبي للأوراق المالية» يطور أوراقاً مالية رقمية ذات العائد الثابت

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، عن تعاون مشترك، يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لتطوير الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت، ما يساعد على طرح مجموعة أكثر تنوعاً من منتجات سوق رأس المال في الشرق الأوسط.

تستند هذه المبادرة على المعرفة القوية بالمنتجات الاستثمارية التي يتمتع بها سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتباره أسرع الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يقدمه بنك «إتش إس بي سي» من خدمات مصرفية استثمارية عالمية المستوى، وخدمات التداول في أسواق رأس المال، ومزايا تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين».

قال عبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يسعدنا أن نتعاون مع بنك «إتش إس بي سي»، الذي يعد أحد البنوك الرائدة في العالم، لتطوير منتج رقمي ذي عائد ثابت. وانطلاقاً من ثقتنا بازدياد أهمية الأصول الرقمية في المستقبل، يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يكون له دور بارز في هذا المجال المبتكر.

يؤكد هذا المشروع التزام السوق بالمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي، ويعزز جهودنا في تقديم منتجات مبتكرة للقاعدة الواسعة من مستثمرينا. وسنعمل مع بنك «إتش إس بي سي»، لتحديد إطار عمل لتقديم الأصول الرقمية، مثل السندات الرقمية، من خلال منصة «إتش إس بي سي أوريون» للأصول الرقمية، حيث سيتم إدراج هذه المنتجات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما قال محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي بنك «إتش إس بي سي» الإمارات «يعمل بنك «إتش إس بي سي» على تسريع وتيرة التحول الرقمي على نطاق واسع، من خلال اعتماد تقنيات جديدة، مثل «بلوك تشين»، لدعم إصدار الأصول الرقمية، وحفظها وإتاحتها للتداول. ستساعد هذه التقنية على تعزيز الكفاءة، وتوفير فرص جديدة ومبتكرة للمستثمرين. كما يسعدنا أن نتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية للاستفادة من منصة «إتش إس بي سي أوريون» الرقمية، وهي منصتنا الخاصة بالأصول الرقمية، وما تقدمه من إمكانات في مجال الأوراق المالية، وحفظها في أسواق رأس المال، لتوفير تلك الإمكانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

هذا، وتعد السندات الرقمية أدوات مالية يتم إنشاؤها وإدارتها باستخدام تقنية «البلوك تشين»، والعقود الذكية لتعزيز كفاءة أسواق رأس المال. حيث سوف يتيح استخدام تقنية «بلوك تشين»، ترميز مجموعة واسعة من الأصول، مثل الأسهم والعائد الثابت والعقارات والأسهم الخاصة. كما سيمكّن مجموعة كبيرة من المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، ما يعزز سهولة دخول أسواق الأوراق المالية.