مبيعات العقارات الجاهزة في دبي تقفز 81 % في أكتوبر

واصل قطاع العقارات الجاهزة دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم مبايعات العقارات الجاهزة 36.8% على أساس سنوي، مسجلاً 5602 معاملة، بالمقارنة مع 4095 معاملة في ذات الشهر من العام الماضي، ما انعكس على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 81%، مسجلة25.7 مليار درهم، متجاوزة بشكل واضح مبلغ الـ 14.2 مليار درهم الذي سُجل في أكتوبر 2022، في تطور جديد شهد تمثل بتسجيل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمعاملات للوحدات الجاهزة على الإطلاق في هذا القطاع منذ عقد من الزمن.



