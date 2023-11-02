Thursday, 02 November 2023 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبيعات العقارات الجاهزة في دبي تقفز 81 % في أكتوبر

11/2/2023 8:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل قطاع العقارات الجاهزة دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم مبايعات العقارات الجاهزة 36.8% على أساس سنوي، مسجلاً 5602 معاملة، بالمقارنة مع 4095 معاملة في ذات الشهر من العام الماضي، ما انعكس على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 81%، مسجلة25.7 مليار درهم، متجاوزة بشكل واضح مبلغ الـ 14.2 مليار درهم الذي سُجل في أكتوبر 2022، في تطور جديد شهد تمثل بتسجيل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمعاملات للوحدات الجاهزة على الإطلاق في هذا القطاع منذ عقد من الزمن.


MENAFN02112023000110011019ID1107359206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث