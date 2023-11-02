مبيعات العقارات الجاهزة في دبي تقفز 81 % في أكتوبر

مبيعات العقارات الجاهزة في دبي تقفز 81 % في أكتوبر
التاريخ
11/2/2023 8:00:32 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل قطاع العقارات الجاهزة دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم مبايعات العقارات الجاهزة 36.8% على أساس سنوي، مسجلاً 5602 معاملة، بالمقارنة مع 4095 معاملة في ذات الشهر من العام الماضي، ما انعكس على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 81%، مسجلة25.7 مليار درهم، متجاوزة بشكل واضح مبلغ الـ 14.2 مليار درهم الذي سُجل في أكتوبر 2022، في تطور جديد شهد تمثل بتسجيل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمعاملات للوحدات الجاهزة على الإطلاق في هذا القطاع منذ عقد من الزمن.
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