الحشد الشعبي: الظروف الاقليمية تنذر بحرب
التاريخ
11/2/2023 7:28:03 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال
رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي ابو فدك، اليوم الخميس، إن
الظروف الاقليمية تنذر بحرب.
وتابع: وسنكون مع فلسطين حكومة وشعباً وحشداً
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