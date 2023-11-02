السرد الاستراتيجي للمؤسس «نوحد الراية»

تعامل القائد والرمز والمؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع مرحلة التأسيس بحرفية، لضمان الوحدة والتضامن، وتوحيد الراية، ومسيرة الاتحاد تُخلد مقولته: «علينا أن نستغني عن أعلامنا السابقة، وقد أقدمت بعض الإمارات على مثل هذه الخطوة، ورفع علم الاتحاد وحده، وهو مطلب شعبي، لأن العلم الواحد يرمز إلى المصير الواحد، بكل معنى هذه الكلمة».

هذه المقولة تعكس رؤية القائد زايد بشأن الوحدة والتلاحم، وكيف أن الإمارات تجسد هذه القيم بكل فخر.

يوم العلم في الإمارات العربية المتحدة، هو مناسبة وطنية، تحمل في طياتها رمزية كبيرة للوحدة والانتماء الوطني، في الثالث من نوفمبر من كل عام، يجتمع شعب الإمارات للاحتفال بهذا اليوم المميز، وهذا اليوم يعكس الروح الوطنية والتضامن بين أفراد هذا البلد، ويعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويعد مثالاً للتلاحم.

نتساءل: كيف انطلق هذا الرمز الوطني العظيم، العلم الإماراتي، الذي يرفرف اليوم على كل مكان في هذه الأرض؟ لنقف، في الثاني من ديسمبر عام 1971، بجانب القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورمز الوحدة والإصرار، عندما رفع بكل شموخ العلم الإماراتي لأول مرة، إعلاناً لدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مستقلة ذات سيادة.

علم من 4 ألوان، ترمز إلى الوحدة، أخضر برمزيته إلى الخير والازدهار والتقدم والأمل والتفاؤل بالمستقبل للدولة، والأحمر إلى السلطة والسيادة، والاستقلالية للشعب والدولة، والأبيض مشيراً إلى النقاء والسلام والطمأنينة والمحبة للشعب والدولة الإماراتية، وأخيراً الأسود رمز للشجاعة في كسر الأعداء، ومواجهة المصاعب، التي كان أولها القدرة على توحيد البلاد تحت راية علم واحد، وقائد واحد.

وكما أكد رمز الوحدة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مناسبات متعددة قائلاً: «سوف نبني لكم السعادة تحت راية الاتحاد، ومن خلال توفير الحياة الحرة الكريمة لكم، وسوف نقيم لكم المساكن والسدود التي ترويكم، والطرق التي توصلكم، ولن نبخل عليكم أبداً بكل ما يوفر لكم ولأسركم حياة سعيدة هانئة». هذا العهد بتوفير السعادة والحياة الكريمة للشعب، تحت ظل علم الإمارات، يعكس التفاني والعطاء، الذي قدمه لأبناء بلاده.

تضامن

يوم العلم هو يوم للاحتفال بالوحدة، والتضامن الوطني، وهو يعكس أيضاً رؤية الشيخ زايد بشأن التعاون الإقليمي والعربي، ينطلق من علم الإمارات إلى علم الأمة العربية والإسلامية والإنسانية، ففي كلمة للزعيم زايد أمام وزراء التعليم العالي من دول مجلس التعاون الخليجي، قال: «إن التعاضد والتعاون بين الدول العربية، من شأنه رفع راية الأمة العربية، وإن دول المجلس بتعاونها وتآزرها، ستكون حافزاً للدول الأخرى على التعاون، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل فعل الأشياء التي ترفع شأن الأمة العربية، وتحقق الفضيلة للأبناء والأوطان». هذه الكلمات تجسد رؤية الشيخ زايد بشأن التعاون والتضامن بين الدول العربية.

كم كان الشيخ زايد يفرح عندما يرفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية، وكأنه يرى حلماً جميلاً يتحقق، وهذا ما نستنتجه من تعبيره التالي: «إنني في غاية سعادتي البالغة، وفخري واعتزازي بأبناء الوطن جميعاً، بما حققه المنتخب الوطني لكرة القدم لوطنه، بصعوده إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم. إن هذا النجاح تحقق بفضل الله وتوفيقه أولاً، وبجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل، وهذه النتيجة المشرفة، التي رفعت راية دولة الإمارات عالية في المحافل الرياضية الدولية، وتعتبر مفخرة ومصدر سعادة وفرح لكل أبناء هذا البلد، وهذا الإنجاز الرياضي مدعاة فخر واعتزاز لكل عربي أيضاً».

يوم العلم في الإمارات، هو مناسبة تجمع الشعب الإماراتي، وتجسد قيم الوحدة والانتماء والتضامن، وهو يذكرنا، بعد الله، بفضل المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورؤيته العظيمة لوحدة الإمارات، وتضامنها مع دول العالم، في هذا اليوم نستمد العبرة والإلهام من قادة مسيرتنا، ونجدد العهد بالمضي قدماً نحو مستقبل أفضل لدولتنا الحبيبة.