«تحدي دبي للياقة» لحياة أكثر صحة ونشاطاً

ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً، هنا كانت البداية، هنا الاصرار، هنا الاستعداد، هنا التحدي، هنا الفارس الشاب المتحمس للرياضات من الفروسية إلى المغامرات، إلى التحديات، هنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي اطلق مبادرة «تحدي دبي للياقة»، إذ تتميز دورة عام 2023 التي انطلقت 28 أكتوبر الجاري بأنها الأكبر على الإطلاق كونها تضم مجموعة واسعة من فعاليات اللياقة البدنية في الأوقات، التي تناسب نسق الحياة السريع، وتحقق الموازنة بين العمل والصحة.

هذا التحدي يركز على هدف يمكن تحقيقه، عبر ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً، لمساعدة الأفراد على تعزيز لياقتهم البدنية، وبناء عادات صحية جديدة وتغيير نظرتهم المتعلقة بتخصيص فترات زمنية كبيرة لممارسة الرياضة.

وعلى نطاق أوسع وهدف استراتيجي بعيد المدى يمكن القول: إن الهدف من الفعاليات والدروس وأنشطة اللياقة البدنية الحماسية والمشوّقة هو تحفيز سكان وزوار دبي على اتباع أسلوب حياة صحي، لا سيما أن «تحدي دبي للياقة» لعام 2023 يتمحور حول الشمول، ويشجع أفراد المجتمع على المشاركة وتجربة رياضات جديدة، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية.

هذه الخطة الاستراتيجية تعزز دور القطاع الرياضي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخطة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز جاهزية دبي لريادة المستقبل، ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات، وفي مقدمتها جودة الحياة والاقتصاد المستدام وجاذبية دبي كونها حاضنة للمواهب والمشاريع وملتقى العالم، كما نعمل على الاستفادة من قوة تأثير الرياضة في القضايا المجتمعية، وتحسين صحة الفرد ونشاطه، وتعزيز التعاون بين مكونات المجتمع، وأيضاً استقطاب ورعاية الموهوبين الرياضيين.

فوائد

هذه الـ 30 دقيقة سنواصل بها تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، والنمو للقطاع الرياضي في دبي على جميع المستويات، ومن بينها مضاعفة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي، واستقطاب المزيد من البطولات والفعاليات الدولية، وزيادة أعداد المشاركين في الفعاليات المجتمعية والتنافسية، وتقديم الجديد من الفعاليات، وإطلاق المبادرات، التي تواكب النمو والتطور، الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً.

لماذا يقام؟

لأن 30 يوماً هي الفترة الكفيلة بإحداث تغيير إيجابي وواضح في صحة الأشخاص ومستوى نشاطهم، ويأتي تحدي دبي للياقة في هذا الإطار، ليشجع جميع سكان دبي وزوارها على تحسين أسلوب حياتهم، من خلال هذه المبادرة، التي تمتد على مدار 30 يوماً مليئة بالنشاط والحركة.

لماذا علينا المشاركة ؟

بالمشاركة سنسهم في تحقيق هدف دبي، لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وسيساعد التزام الجمهور بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، وسنكون مساهمين في تحقيق نمو كبير في القطاع الرياضي.

هل علينا المشاركة ؟

نعم، فقد أنصفت شريعتنا الإسلامية الجسم والبدن، كما أنصفت العقل والروح، بل وجعل الإسلام صحة الجسد ومعافاة البدن من أسباب الراحة والسعادة، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «مَن أصبحَ مِنكُم معافًى في جسدِهِ آمنًا في سربِهِ عندَه قوتُ يومِه فَكأنَّما حيزَتْ لَه الدُّنيا».

فالشخصية المسلمة شخصية متوازنة متكاملة: جسم قوي، وعقل قوي، وروح قوية، هذه هي معالم الشخصية التي يريدها الإسلام. فـ«المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللهِ من المؤمنِ الضعيفِ». و«إنَّ لنَفْسِكَ عليكَ حقًّا، ولِرَبِّكَ عليكَ حقًّا، ولِضَيْفِكَ عليكَ حقًّا، وإنَّ لِأهلِكَ عليكَ حقًّا؛ فأَعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ».

من يستطيع المشاركة ؟

الجميع من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. إذ يمكنك الانضمام إلى تحدي دبي للياقة مجاناً، والاستمتاع بآلاف الأنشطة وحصص التدريب على مدار شهر، مع الإشارة إلى إمكانية تطبيق رسوم للمشاركة في أنشطة محدّدة.

لماذا في دبي؟

لانه منذ إطلاق «تحدي دبي للياقة» للمرة الأولى في 2017، شهدت دبي تطورات كبيرة في المنشآت والفعاليات الرياضية، وتمتلك المدينة حالياً مجموعة واسعة من مناطق أداء التمارين الرياضية في الهواء الطلق المتاحة مجاناً. وتتميّز دبي بكونها المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم فعاليات وأنشطة للياقة البدنية بهذا الحجم لمدة شهر كامل، وهي متاحة للجميع بشكل مجاني.

ماهو حلم دبي الرياضي ؟

زيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي من 2% إلى 4%، وإدارة وتنظيم 3000 فعالية رياضية دولية وإقليمية ومحلية، واستضافة أكثر من 1000 معسكر رياضي دولي، وزيادة نسبة الفعاليات الرياضة المنظمة بدعم القطاع الخاص إلى 90%، وغيرها من المنجزات التي سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الأهداف الكبيرة للمجلس في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي.

وضع إجراءات تحفيزية، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الصحة بدبي، وإطلاق جائزة تمنح للمدارس التي تطبق أفضل الممارسات للحفاظ على صحة الطلبة، والوقاية من الأمراض، من خلال تبني نهج الرياضة والنشاط البدني، وغيرها من الإجراءات خلال فترات الدراسة.

نصيحتي

تحدي دبي للياقة أكثر من مجرد التزام لمدة 30 يوماً، لأنه يعمل على تعزيز الروابط والعلاقات بين الأصدقاء، العائلات، الزوار، الزملاء والمجتمعات، مع ترسيخ نمط الحياة الأكثر صحة ونشاطاً.

رسالتي عامة

عززوا صحتكم ولياقتكم مع تغيير نمط حياتكم

رسالة خاصة

قبلت التحدي